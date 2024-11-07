علماء: 2024 سيكون العام الأعلى حرارة على الإطلاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬قبل‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬أذربيجان،‭ ‬حيث‭ ‬ستحاول‭ ‬الدول‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬لمواجهة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

وذكرت‭ ‬خدمة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬كان‭ ‬مرتفعا‭ ‬للغاية‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬2024‭ ‬سيكون‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬سخونة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الخدمة‭ ‬كارلو‭ ‬بونتيمبو‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬المناخ‭ ‬يزداد‭ ‬سخونة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القارات‭ ‬والمحيطات‭... ‬لذا‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أننا‭ ‬سنشهد‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‮»‬‭.‬

وتمثل‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬الفحم‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬

واتفقت‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬منع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬لتجنب‭ ‬العواقب‭ ‬الأسوأ‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭. ‬ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬لكن‭ ‬خدمة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬تتوقع‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يتخطى‭ ‬العالم‭ ‬هدف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬قرب‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬