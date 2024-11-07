Friday, 08 November 2024 01:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء: 2024 سيكون العام الأعلى حرارة على الإطلاق

11/7/2024 7:08:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬خدمة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬سيتخطى‭ ‬2023‭ ‬ليصبح‭ ‬العام‭ ‬الأعلى‭ ‬حرارة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التسجيلات‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬قبل‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬‮«‬كوب29‮»‬‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬أذربيجان،‭ ‬حيث‭ ‬ستحاول‭ ‬الدول‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬لمواجهة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

وذكرت‭ ‬خدمة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬كان‭ ‬مرتفعا‭ ‬للغاية‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬2024‭ ‬سيكون‭ ‬العام‭ ‬الأكثر‭ ‬سخونة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تنخفض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬عالميا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الخدمة‭ ‬كارلو‭ ‬بونتيمبو‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬المناخ‭ ‬يزداد‭ ‬سخونة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القارات‭ ‬والمحيطات‭... ‬لذا‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أننا‭ ‬سنشهد‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‮»‬‭.‬

وتمثل‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬الفحم‭ ‬والنفط‭ ‬والغاز‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭.‬

واتفقت‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬منع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬لتجنب‭ ‬العواقب‭ ‬الأسوأ‭ ‬للاحتباس‭ ‬الحراري‭. ‬ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬لكن‭ ‬خدمة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬تتوقع‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يتخطى‭ ‬العالم‭ ‬هدف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬قرب‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث