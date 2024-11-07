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مسقط.. مؤتمر التسويق بالذكاء الاصطناعي يطلق مزيجا من الرؤى واستراتيجيات التنفيذ

11/7/2024 7:08:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أثبت‭ ‬مؤتمر
التسويق‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‮
‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬أنه‭ ‬حدث‭ ‬محوري‮
‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التسويق،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مزيجاً‭ ‬متوازناً‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬النظرية‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬التنفيذ‭ ‬العملية‭. ‬وقد
قدم
للمحترفين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسويق‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬معرفة‭ ‬قيّمة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬التفكير‭ ‬المستقبلي‭ ‬والإجراءات‭ ‬القابلة‭ ‬للتنفيذ‭.‬

تمحور‭ ‬الموضوع‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬حول‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التسويق،‭ ‬مما‭ ‬أبرز‭ ‬أن‭ ‬الطرق
التقليدية‭ ‬للتسويق‭ ‬تتحول‭ ‬بسرعة‭ ‬نحو‭ ‬الحلول‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التركيز‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لتحديث‭ ‬عملياتها‭ ‬التسويقية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

تميز‭ ‬الحدث‭ ‬بالدمج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسياق‭ ‬الإقليمي‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬مؤثراً‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬للمشاركين‭. ‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬من
سلطنة
عمان‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬أظهرت‭ ‬حماسة‭ ‬المنطقة‭ ‬لتبني‭ ‬الابتكار‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مستقبل‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‮
‬سريع‭ ‬التطور‭.‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863762

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