مسقط.. مؤتمر التسويق بالذكاء الاصطناعي يطلق مزيجا من الرؤى واستراتيجيات التنفيذ

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أثبت مؤتمر
التسويق بالذكاء الاصطناعي
الذي عُقد في مسقط بتاريخ 30 أكتوبر أنه حدث محوري
في قطاع التسويق، حيث قدم مزيجاً متوازناً من الرؤى النظرية واستراتيجيات التنفيذ العملية. وقد
قدم
للمحترفين في مجال التسويق وقادة الأعمال معرفة قيّمة تجمع بين التفكير المستقبلي والإجراءات القابلة للتنفيذ.
تمحور الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول دمج الذكاء الاصطناعي في التسويق، مما أبرز أن الطرق
التقليدية للتسويق تتحول بسرعة نحو الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويعد هذا التركيز ذا أهمية خاصة مع سعي الشركات في الشرق الأوسط بشكل متزايد لتحديث عملياتها التسويقية وتعزيز الكفاءة من خلال التكنولوجيا.
تميز الحدث بالدمج الاستراتيجي للسياق الإقليمي مع التوجهات العالمية، مما جعله مؤثراً بشكل خاص للمشاركين.
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة رواد الأعمال الشباب من
سلطنة
عمان بشكل فعال أظهرت حماسة المنطقة لتبني الابتكار المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
بشكل عام، كان هذا المؤتمر منصة حيوية لاستكشاف مستقبل التسويق في ظل المشهد الرقمي
سريع التطور.
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