مسقط.. مؤتمر التسويق بالذكاء الاصطناعي يطلق مزيجا من الرؤى واستراتيجيات التنفيذ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تمحور‭ ‬الموضوع‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬حول‭ ‬دمج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬التسويق،‭ ‬مما‭ ‬أبرز‭ ‬أن‭ ‬الطرق

التقليدية‭ ‬للتسويق‭ ‬تتحول‭ ‬بسرعة‭ ‬نحو‭ ‬الحلول‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التركيز‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬سعي‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لتحديث‭ ‬عملياتها‭ ‬التسويقية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

تميز‭ ‬الحدث‭ ‬بالدمج‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للسياق‭ ‬الإقليمي‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬مؤثراً‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬للمشاركين‭. ‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الشباب‭ ‬من

سلطنة

عمان‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬أظهرت‭ ‬حماسة‭ ‬المنطقة‭ ‬لتبني‭ ‬الابتكار‭ ‬المعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬

بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مستقبل‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشهد‭ ‬الرقمي‮

‬سريع‭ ‬التطور‭.‬