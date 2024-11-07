خليجي بنك يشارك في المبادرة الوطنية للتشجير

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي،‭ ‬برفقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬بزراعة‭ ‬شجرة‭ ‬بجانب‭ ‬مقر‭ ‬البنك،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لدعم‭ ‬البنك‭ ‬للجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشجير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ولتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.