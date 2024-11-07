خليجي بنك يشارك في المبادرة الوطنية للتشجير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار التزامه بتحقيق الأهداف الوطنية نحو الاستدامة البيئية، وتماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك خليجي بنك في المبادرة الوطنية للتشجير، التي تهدف إلى تعزيز المساحات الخضراء والمساهمة في تحقيق الحياد الكربوني.
وفي هذه المناسبة، قام الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، سطام سليمان القصيبي، برفقة عدد من المديرين التنفيذيين، بزراعة شجرة بجانب مقر البنك، تأكيداً لدعم البنك للجهود الوطنية في مجال التشجير والحفاظ على البيئة، ولتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
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