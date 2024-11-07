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خليجي بنك يشارك في المبادرة الوطنية للتشجير

11/7/2024 7:08:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية،‭ ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬شارك‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قام‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لخليجي‭ ‬بنك،‭ ‬سطام‭ ‬سليمان‭ ‬القصيبي،‭ ‬برفقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬بزراعة‭ ‬شجرة‭ ‬بجانب‭ ‬مقر‭ ‬البنك،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لدعم‭ ‬البنك‭ ‬للجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشجير‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ولتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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