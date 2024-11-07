محافظ الشمالية يفتتح معرض الفنان عباس الموسوي ((50 عاما من العطاء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬للفنان‭ ‬القدير‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الفن‭ ‬والفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬تقديرًا‭ ‬لعطائهم‭ ‬ودورهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تاريخها‭ ‬الفني‭ ‬الماضي‭ ‬والحديث‭.‬

ولفت‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬للمحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬شراكة‭ ‬وتعاونا‭ ‬مستمرين‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الفني،‭ ‬منها‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجداريات‭ ‬الفنية‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬جدارية‭ ‬التعايش‭ ‬بكل‭ ‬لغات‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬وجدارية‭ ‬‮«‬الشباب‭ ‬والفن‭ ‬والسلام‮»‬‭.‬

واطلع‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬تجوله‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬للفنان‭ ‬والتي‭ ‬عكست‭ ‬إرث‭ ‬البحرين‭ ‬التاريخي‭ ‬العميق،‭ ‬وشاكرا‭ ‬له‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬البحرينية‭ ‬بأعماله‭ ‬المتميزة‭.‬