محافظ الشمالية يفتتح معرض الفنان عباس الموسوي ((50 عاما من العطاء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
افتتح محافظ المحافظة الشمالية علي عبدالحسين العصفور محطة «الماضي الجميل» ضمن معرض الفنان التشكيلي عباس الموسوي في مجمع الليوان بمنطقة الهملة، الذي نظمته ألوان الشرق ضمن مجموعة المعارض التي أطلقت في المحافظات الأربع.
وأشار محافظ الشمالية إلى أن المشاركة في افتتاح هذا المعرض الفني للفنان القدير عباس الموسوي تأتي انطلاقًا من حرص المحافظة على دعم الفن والفنانين البحرينيين تقديرًا لعطائهم ودورهم في إثراء الساحة الفنية في مملكة البحرين، بما يعكس تاريخها الفني الماضي والحديث.
ولفت محافظ الشمالية إلى أن للمحافظة الشمالية شراكة وتعاونا مستمرين مع الفنان الموسوي في تنفيذ الكثير من المبادرات في المجال الفني، منها تنفيذ العديد من الجداريات الفنية أبرزها «جدارية التعايش بكل لغات العالم»، وجدارية «الشباب والفن والسلام».
واطلع محافظ الشمالية خلال تجوله في المعرض على مجموعة من اللوحات الفنية للفنان والتي عكست إرث البحرين التاريخي العميق، وشاكرا له هذه الدعوة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في رفد الساحة الفنية البحرينية بأعماله المتميزة.
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