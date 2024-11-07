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ألكاراس يتفادى سينر

11/7/2024 7:08:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وقع‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬المصنفان‭ ‬ثانيا‭ ‬وثالثا‭ ‬عالميا،‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬الختامية‭ ‬للماسترز‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬الإيطالية،‭ ‬وفقا‭ ‬للقرعة‭ ‬التي‭ ‬سحبت‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬

في‭ ‬مجموعة‭ ‬جون‭ ‬نيوكومب،‭ ‬يتواجه‭ ‬زفيريف‭ ‬مع‭ ‬ألكاراس‭ ‬بطل‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬وويمبلدون،‭ ‬والنروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬السابع‭ ‬عالميا‭ ‬والروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭. ‬أما‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬متصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬مطارديه،‭ ‬فوقع‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬إيلي‭ ‬ناستازي‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الرابع‭ ‬عالميا،‭ ‬الأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬والأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭.‬

ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬بمباراة‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭. ‬وهيمن‭ ‬سينر‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬مع‭ ‬احرازه‭ ‬لقبين‭ ‬في‭ ‬الغراندسلام،‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭ ‬ونيويورك،‭ ‬وأحرز‭ ‬مجمل‭ ‬سبعة‭ ‬ألقاب‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭.‬

لكن‭ ‬مشاركته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عكرتها‭ ‬قضية‭ ‬تناول‭ ‬مواد‭ ‬منشطة،‭ ‬برأته‭ ‬منها‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للنزاهة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭. ‬لكن‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬استأنفت‭ ‬مطالبة‭ ‬بايقافه‭ ‬سنتين‭. ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬الدورة‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬وهذه‭ ‬البطولة‭ ‬تحديدا‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬المخضرم‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭. ‬وللمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2001،‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأربعة‭ ‬الكبار‭: ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬الإسباني‭ ‬رافايل‭ ‬نادال‭ ‬والبريطاني‭ ‬أندي‭ ‬موراي،‭ ‬الذين‭ ‬هيمنوا‭ ‬على‭ ‬مشهد‭ ‬التنس‭ ‬العالمي‭ ‬لعقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭.‬


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