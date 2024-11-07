ألكاراس يتفادى سينر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
روما - (أ ف ب): وقع الألماني ألكسندر زفيريف والإسباني كارلوس ألكاراس، المصنفان ثانيا وثالثا عالميا، في مجموعة واحدة ضمن بطولة ايه تي بي الختامية للماسترز في كرة المضرب التي تنطلق الأحد في تورينو الإيطالية، وفقا للقرعة التي سحبت أمس الخميس.
في مجموعة جون نيوكومب، يتواجه زفيريف مع ألكاراس بطل رولان غاروس وويمبلدون، والنروجي كاسبر رود السابع عالميا والروسي أندري روبليف. أما الإيطالي يانيك سينر، متصدر التصنيف العالمي بفارق كبير عن مطارديه، فوقع في مجموعة إيلي ناستازي التي تضم الروسي دانييل مدفيديف الرابع عالميا، الأميركي تايلور فريتس والأسترالي أليكس دي مينور.
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى نصف نهائي الدورة التي تختتم بمباراة نهائية في 17 نوفمبر. وهيمن سينر (23 عاما) على هذا الموسم، مع احرازه لقبين في الغراندسلام، في ملبورن ونيويورك، وأحرز مجمل سبعة ألقاب هذه السنة.
لكن مشاركته هذا الموسم عكرتها قضية تناول مواد منشطة، برأته منها الوكالة الدولية للنزاهة في كرة المضرب. لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) استأنفت مطالبة بايقافه سنتين. ويغيب عن الدورة حامل لقب 24 بطولة كبرى وهذه البطولة تحديدا سبع مرات، المخضرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب الإصابة. وللمرة الأولى منذ 2001، لا يشارك لاعب من بين الأربعة الكبار: السويسري روجيه فيدرر، ديوكوفيتش، الإسباني رافايل نادال والبريطاني أندي موراي، الذين هيمنوا على مشهد التنس العالمي لعقدين من الزمن.
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