سائقو فورمولا واحد: عاملونا كناضجين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعرض‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬والفائز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لفئة‭ ‬السائقين‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬وتشارل‭ ‬لوكلير‭ ‬سائق‭ ‬فيراري،‭ ‬لعقوبات‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬سليم‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أوتو‭ ‬سبورت‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬السباق‭ ‬إن‭ ‬نجوم‭ ‬فورمولا‭- ‬1‭ ‬يتحملون‭ ‬مسؤولية

التوقف‭ ‬عن‭ ‬السب‭ ‬عبر‭ ‬الإذاعة‭ ‬خلال‭ ‬السباقات،‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتقمصوا‭ ‬شخصية‭ ‬مغنيي‭ ‬الراب‭.‬

وحث‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون‭ ‬سائق‭ ‬مرسيدس‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬فيرستابن‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬العقوبة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬التعليقات‭ ‬‮«‬عنصرية‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬الخلاف‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬سائقي‭ ‬سباقات‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬الشتائم‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إهانة‭ ‬الآخرين‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الشتائم‭ ‬غير‭ ‬الرسمية،‭ ‬مثل‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يستخدم‭ ‬المرء‭ ‬لوصف‭ ‬الطقس‭ ‬السيء‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬لوصف‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬حي‭ ‬مثل‭ ‬سيارة‭ ‬فورمولا‭- ‬1،‭ ‬أو‭ ‬موقف‭ ‬السائق‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الرسالة‭ ‬‮«‬نحث‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬نبرته‭ ‬ولغته‭ ‬عندما‭ ‬يتحدث‭ ‬إلى‭ ‬سائقينا‭ ‬الأعضاء،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عنهم،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬عام‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬الرسالة‭: ‬‮«‬أعضاؤنا‭ ‬سائقون‭ ‬محترفون،‭ ‬يتسابقون‭ ‬في‭ ‬فورمولا‭- ‬1،‭ ‬قمة‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬الدولية،‭ ‬إنهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬السباقات‭ ‬يقدمون‭ ‬عرضا‭ ‬رائعا‭ ‬للجماهير‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭)‬،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سائقونا‭ ‬بالغون،‭ ‬ولا‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬تعليمات‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬حول‭ ‬أمور‭ ‬تافهة‭ ‬مثل‭ ‬ارتداء‭ ‬المجوهرات‭ ‬أو‭ ‬الملابس‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬