كوري يخرج فائزا من أرض بوسطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
لوس أنجليس
– (أ ف ب): خرج الموزع المخضرم ستيفن كوري فائزا من مواجهته مع زميله في المنتخب الأولمبي جايسون تايتوم وقاد غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على حامل اللقب بوسطن سلتيكس 118-112، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، فيما مني أوكلاهوما سيتي بخسارته الأولى هذا الموسم أمام دنفر.
ورفع ووريرز رصيده إلى سبعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، بالتساوي مع فينيكس صنز وأوكلاهوما في صدارة المنطقة الغربية.
على ملعب تي دي غاردن في بوسطن، كانت الفرصة مناسبة لتايتوم في توجيه رسالة لإبقائه بديلا في تشكيلة المنتخب الأميركي الذي أحرز ذهبية أولمبياد باريس الصيف الماضي والذي أشرف عليه مدرب غولدن ستايت ستيف كير.
وفيما تألق تايتوم في الشوط الثاني، خصوصا من وراء القوس حيث سجل 15 من نقاطه الـ32، نجح كوري في وضع فريقه على سكة الفوز.
قال كوري صاحب 27 نقطة، 9 تمريرات حاسمة، 7 متابعات و4 سرقات «نقول دائما +احموا ظهر بعضكم البعض+، والشبان يخرجون ويلتزمون بذلك».
تابع الموزع الموهوب «نحن قادرون على الفوز أمام أي فريق. هذا صعب... لكنها سنة مختلفة ونحاول السير ببطيء وتطوير هويتنا». وساهم أيضا في تحقيق فوز غولدن ستايت الكندي أندرو ويغنز صاحب 16 نقطة، وأضاف البديل بادي هيلد 16 وكايل اندرسون 11 والكونغولي الديموقراطي جوناثان كومينغا 10.
وسجل تايتوم 24 نقطة في الشوط الثاني ليسهم في قلب تأخر بوسطن 14 نقطة إلى تقدم لافت بسبع نقاط في الربع الأخير
ووضع الموزع المخضرم راسل وستبروك حدا لنظافة سجل فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر، عندما سجل 29 نقطة وقاد دنفر ناغتس إلى الفوز على ضيفه 124-122.
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