كوري يخرج فائزا من أرض بوسطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورفع‭ ‬ووريرز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬وأوكلاهوما‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬تي‭ ‬دي‭ ‬غاردن‭ ‬في‭ ‬بوسطن،‭ ‬كانت‭ ‬الفرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬لتايتوم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬لإبقائه‭ ‬بديلا‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬أشرف‭ ‬عليه‭ ‬مدرب‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭.‬

وفيما‭ ‬تألق‭ ‬تايتوم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬خصوصا‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬القوس‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬نقاطه‭ ‬الـ32،‭ ‬نجح‭ ‬كوري‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬سكة‭ ‬الفوز‭.‬

قال‭ ‬كوري‭ ‬صاحب‭ ‬27‭ ‬نقطة،‭ ‬9‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬7‭ ‬متابعات‭ ‬و4‭ ‬سرقات‭ ‬‮«‬نقول‭ ‬دائما‭ +‬احموا‭ ‬ظهر‭ ‬بعضكم‭ ‬البعض‭+‬،‭ ‬والشبان‭ ‬يخرجون‭ ‬ويلتزمون‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬الموزع‭ ‬الموهوب‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬أي‭ ‬فريق‭. ‬هذا‭ ‬صعب‭... ‬لكنها‭ ‬سنة‭ ‬مختلفة‭ ‬ونحاول‭ ‬السير‭ ‬ببطيء‭ ‬وتطوير‭ ‬هويتنا‮»‬‭. ‬وساهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬فوز‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬الكندي‭ ‬أندرو‭ ‬ويغنز‭ ‬صاحب‭ ‬16‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬البديل‭ ‬بادي‭ ‬هيلد‭ ‬16‭ ‬وكايل‭ ‬اندرسون‭ ‬11‭ ‬والكونغولي‭ ‬الديموقراطي‭ ‬جوناثان‭ ‬كومينغا‭ ‬10‭.‬

وسجل‭ ‬تايتوم‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬تأخر‭ ‬بوسطن‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬لافت‭ ‬بسبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير

ووضع‭ ‬الموزع‭ ‬المخضرم‭ ‬راسل‭ ‬وستبروك‭ ‬حدا‭ ‬لنظافة‭ ‬سجل‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬أوكلاهوما‭ ‬سيتي‭ ‬ثاندر،‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وقاد‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬124‭-‬122‭.‬



