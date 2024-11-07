Friday, 08 November 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عودة ترامب.. المستفيدون والمتضررون

11/7/2024 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توالت‭ ‬الاتصالات‭ ‬والتهاني‭ ‬بفوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬جديدة،‭ ‬ما‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬دولا‭ ‬من‭ ‬مصلحتها‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬مثل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬والمغرب‭ ‬وأخرى‭ ‬يمثل‭ ‬لها‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أزمة،‭ ‬مثل‭ ‬إيران‭ ‬قياسا‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬خلال‭ ‬ولايته‭ ‬الأولى‭.‬

وتجد‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬نفسها‭ ‬أميل‭ ‬إلى‭ ‬شخصية‭ ‬ترامب‭ ‬الواضحة،‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لمصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الرئيسين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬السابقين‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وباراك‭ ‬أوباما،‭ ‬اللذين‭ ‬وضعا‭ ‬عراقيل‭ ‬أمام‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواقف‭ ‬ملتبسة،‭ ‬سواء‭ ‬تجاه‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬أو‭ ‬حيال‭ ‬إيران‭.‬

وأعاق‭ ‬بايدن‭ ‬حصول‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬حرب‭ ‬اليمن،‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬وشجعهم‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬النفط‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مسيرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬إيرانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خيار‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وبعث‭ ‬بايدن‭ ‬إشارات‭ ‬سلبية‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التلويح‭ ‬بسحب‭ ‬منظومات‭ ‬دفاعية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬وماطل‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬مع‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أف‭ ‬35‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬مسلحة‭.‬

ويعتقد‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تصويب‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إزالة‭ ‬العراقيل‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬بايدن،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬خططه‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراعات‭ ‬عبر‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬جامعة،‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬عناصرها‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬نحو‭ ‬تسريع‭ ‬التطبيع‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ضمن‭ ‬مقاربة‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ونحو‭ ‬إنضاج‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وبناء‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لرفع‭ ‬الحرج‭ ‬عن‭ ‬السعودية‭ ‬وبقية‭ ‬دول‭ ‬الإقليم‭ ‬وتسهيل‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ترامب‭ ‬للتطبيع‭ ‬الإقليمي‭.‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863756

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث