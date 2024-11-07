عودة ترامب.. المستفيدون والمتضررون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتجد‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬نفسها‭ ‬أميل‭ ‬إلى‭ ‬شخصية‭ ‬ترامب‭ ‬الواضحة،‭ ‬التي‭ ‬تعطي‭ ‬الأولوية‭ ‬لمصالح‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الرئيسين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬السابقين‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وباراك‭ ‬أوباما،‭ ‬اللذين‭ ‬وضعا‭ ‬عراقيل‭ ‬أمام‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواقف‭ ‬ملتبسة،‭ ‬سواء‭ ‬تجاه‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬أو‭ ‬حيال‭ ‬إيران‭.‬

وأعاق‭ ‬بايدن‭ ‬حصول‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬حرب‭ ‬اليمن،‭ ‬ما‭ ‬ساعد‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬تثبيت‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬وشجعهم‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬منشآت‭ ‬النفط‭ ‬السعودية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مسيرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬إيرانية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬خيار‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

وبعث‭ ‬بايدن‭ ‬إشارات‭ ‬سلبية‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التلويح‭ ‬بسحب‭ ‬منظومات‭ ‬دفاعية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ونقلها‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا،‭ ‬وماطل‭ ‬في‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي‭ ‬مع‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أف‭ ‬35‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬مسلحة‭.‬

ويعتقد‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬تصويب‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إزالة‭ ‬العراقيل‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬بايدن،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬خططه‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراعات‭ ‬عبر‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‭ ‬واقتصادية‭ ‬جامعة،‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬عناصرها‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجديد‭ ‬نحو‭ ‬تسريع‭ ‬التطبيع‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ضمن‭ ‬مقاربة‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬ونحو‭ ‬إنضاج‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وبناء‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وإسرائيل‭ ‬لرفع‭ ‬الحرج‭ ‬عن‭ ‬السعودية‭ ‬وبقية‭ ‬دول‭ ‬الإقليم‭ ‬وتسهيل‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬ترامب‭ ‬للتطبيع‭ ‬الإقليمي‭.‬