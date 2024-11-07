الولايات المتحدة.. تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله،‭ ‬فإن‭ ‬نشطاء‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬أنتيفا‮»‬‭ ‬اشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬بورتلاند‭ ‬بولاية‭ ‬أوريغون،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭.‬

وقالت‭ ‬شبكة‭ ‬ abc ‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬بورتلاند‭ ‬راقبت‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬تحسبا‭ ‬لأي‭ ‬اضطرابات‭ ‬محتملة‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ووفقا‭ ‬لقائد‭ ‬الشرطة‭ ‬بوب‭ ‬داي،‭ ‬يقوم‭ ‬الضباط‭ ‬بدوريات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬ويتأكدون‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬خروج‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬السيطرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬الانتخابات‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‭ ‬مع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬وتنصيب‭ ‬الرئيس‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬تجمع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المناهضين‭ ‬لترامب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشطاء‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومتظاهرين‭ ‬آخرين،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬شيكاغو،‭ ‬بولاية‭ ‬إلينوي،‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬لفوز‭ ‬ترامب‭.‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬رئيسي‮»‬‭ ‬و«فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«ناضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حريتنا‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أغلقوا‭ ‬التقاطعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬وعطلوا‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭.‬

وقال‭ ‬حاتم‭ ‬أبودية‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬مشكلتنا‭ ‬مع‭ ‬الفريقين‭ (‬الجمهوري‭ ‬والديمقراطي‭). ‬كلاهما‭ ‬يدعمان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬تزايد‭ ‬حجم‭ ‬المظاهرة،‭ ‬طلبت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬شيكاغو‭ ‬وحدات‭ ‬إضافية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحشود‭ ‬ودعمها‭. ‬

كما‭ ‬خرجت‭ ‬مظاهرات‭ ‬رفضا‭ ‬لفوز‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬ونيويورك،‭ ‬وانتشرت‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقاطع‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وهم‭ ‬يجوبون‭ ‬الشوارع‭ ‬ويرددون‭ ‬هتافات‭ ‬رفضا‭ ‬لنتيجة‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ودعما‭ ‬للحقوق‭ ‬الإنجابية‭ ‬للمرأة‭ ‬وحقوق‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيا‭ ‬وقوانين‭ ‬الأسلحة‭. ‬