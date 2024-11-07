Friday, 08 November 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة.. تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب

11/7/2024 7:07:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتشرت‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬لاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬ومحتجين‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله،‭ ‬فإن‭ ‬نشطاء‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬أنتيفا‮»‬‭ ‬اشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬بورتلاند‭ ‬بولاية‭ ‬أوريغون،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭.‬

وقالت‭ ‬شبكة‭ ‬ abc ‭ ‬إن‭ ‬شرطة‭ ‬بورتلاند‭ ‬راقبت‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬تحسبا‭ ‬لأي‭ ‬اضطرابات‭ ‬محتملة‭ ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ووفقا‭ ‬لقائد‭ ‬الشرطة‭ ‬بوب‭ ‬داي،‭ ‬يقوم‭ ‬الضباط‭ ‬بدوريات‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬ويتأكدون‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬خروج‭ ‬الأمور‭ ‬عن‭ ‬السيطرة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬موسم‭ ‬الانتخابات‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‭ ‬مع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬وتنصيب‭ ‬الرئيس‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬تجمع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المناهضين‭ ‬لترامب،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشطاء‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومتظاهرين‭ ‬آخرين،‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬شيكاغو،‭ ‬بولاية‭ ‬إلينوي،‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬معارضتهم‭ ‬لفوز‭ ‬ترامب‭.‬

وردد‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬رئيسي‮»‬‭ ‬و«فلسطين‭ ‬حرة‮»‬‭ ‬و«ناضل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حريتنا‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أغلقوا‭ ‬التقاطعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬وعطلوا‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭.‬

وقال‭ ‬حاتم‭ ‬أبودية‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬مشكلتنا‭ ‬مع‭ ‬الفريقين‭ (‬الجمهوري‭ ‬والديمقراطي‭). ‬كلاهما‭ ‬يدعمان‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬لبس‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬تزايد‭ ‬حجم‭ ‬المظاهرة،‭ ‬طلبت‭ ‬إدارة‭ ‬شرطة‭ ‬شيكاغو‭ ‬وحدات‭ ‬إضافية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحشود‭ ‬ودعمها‭. ‬

كما‭ ‬خرجت‭ ‬مظاهرات‭ ‬رفضا‭ ‬لفوز‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬ونيويورك،‭ ‬وانتشرت‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مقاطع‭ ‬لعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأمريكيين‭ ‬وهم‭ ‬يجوبون‭ ‬الشوارع‭ ‬ويرددون‭ ‬هتافات‭ ‬رفضا‭ ‬لنتيجة‭ ‬الانتخابات،‭ ‬ودعما‭ ‬للحقوق‭ ‬الإنجابية‭ ‬للمرأة‭ ‬وحقوق‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيا‭ ‬وقوانين‭ ‬الأسلحة‭. ‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث