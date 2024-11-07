أمريكا.. بايدن يتعهد بانتقال سلمي ومنظم للسلطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬وجهها‭ ‬الى‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬بذلت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تستطيع‭ ‬وأظهرت‭ ‬قوة‭ ‬كبيرة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬الآخرين‭ ‬كخصوم‭ ‬ويقبلون‭ ‬خيار‭ ‬الشعب‭.‬

كذلك‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الانتخابات‭ ‬عادل‭ ‬وشفاف،‭ ‬وأنه‭ ‬يرفض‭ ‬التشكيك‭ ‬فيه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬جهود‭ ‬إدارته‭ ‬ستظهر‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة،‭ ‬واصفا‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تاريخية‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬ترك‭ ‬وراءه‭ ‬أفضل‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬رئاسته‭ ‬مهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬وأن‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬خسروا‭ ‬معركة‭ ‬لكن‭ ‬سينهضون‭ ‬مجددا،‭ ‬وأنه‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الـ74‭ ‬يوما‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬رئاسته‭.‬

وكانت‭ ‬هاريس‭ ‬قد‭ ‬تعهدت‭ ‬الأربعاء‭ ‬بانتقال‭ ‬سلمي‭ ‬للسلطة‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬ارتدت‭ ‬طابعاً‭ ‬استثنائيّاً‭ ‬لأن‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬الثالثة‭ ‬تخللتها‭ ‬محاولتا‭ ‬اغتيال‭ ‬و4‭ ‬لوائح‭ ‬اتهام‭ ‬وإدانة‭ ‬جنائية‭.‬

وحقق‭ ‬ترامب‭ ‬انتصاراً‭ ‬واضحاً‭ ‬وكاسحاً،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتأرجحة‭ ‬من‭ ‬جورجيا‭ ‬إلى‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬مروراً‭ ‬بويسكونسن‭ ‬ليقضي‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬هاريس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعطيه‭ ‬ميشيغان،‭ ‬معقل‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬السابق،‭ ‬الدفع‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬3‭ ‬ولايات،‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬حوزة‭ ‬الجمهوري‭ ‬أصوات‭ ‬294‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الناخبين‭ ‬مقابل‭ ‬223‭ ‬لمنافسته،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭ ‬عتبة‭ ‬الـ270‭ ‬صوتاً‭ ‬المطلوبة‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬بنظام‭ ‬الاقتراع‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭. ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬أيضاً‭ ‬أنه‭ ‬سيفوز‭ ‬بالتصويت‭ ‬الشعبي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬