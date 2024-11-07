Friday, 08 November 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمريكا.. بايدن يتعهد بانتقال سلمي ومنظم للسلطة

11/7/2024 7:07:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬أول‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬اختار‭ ‬ممثليه‭ ‬بسلام‭ ‬وديمقراطية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬هنأ‭ ‬ترامب‭ ‬بفوزه،‭ ‬وأكد‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬إدارته‭ ‬ستعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتقال‭ ‬منظم‭.‬

وأضاف‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬وجهها‭ ‬الى‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬بذلت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تستطيع‭ ‬وأظهرت‭ ‬قوة‭ ‬كبيرة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬لا‭ ‬يرون‭ ‬الآخرين‭ ‬كخصوم‭ ‬ويقبلون‭ ‬خيار‭ ‬الشعب‭.‬

كذلك‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الانتخابات‭ ‬عادل‭ ‬وشفاف،‭ ‬وأنه‭ ‬يرفض‭ ‬التشكيك‭ ‬فيه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬للسلطة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬يناير‭.‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬إن‭ ‬نتائج‭ ‬جهود‭ ‬إدارته‭ ‬ستظهر‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة،‭ ‬واصفا‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تاريخية‮»‬،‭ ‬وأنه‭ ‬ترك‭ ‬وراءه‭ ‬أفضل‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬ذكر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬رئاسته‭ ‬مهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬وأن‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬خسروا‭ ‬معركة‭ ‬لكن‭ ‬سينهضون‭ ‬مجددا،‭ ‬وأنه‭ ‬سيواصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الـ74‭ ‬يوما‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬رئاسته‭.‬

وكانت‭ ‬هاريس‭ ‬قد‭ ‬تعهدت‭ ‬الأربعاء‭ ‬بانتقال‭ ‬سلمي‭ ‬للسلطة‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬ارتدت‭ ‬طابعاً‭ ‬استثنائيّاً‭ ‬لأن‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬الثالثة‭ ‬تخللتها‭ ‬محاولتا‭ ‬اغتيال‭ ‬و4‭ ‬لوائح‭ ‬اتهام‭ ‬وإدانة‭ ‬جنائية‭.‬

وحقق‭ ‬ترامب‭ ‬انتصاراً‭ ‬واضحاً‭ ‬وكاسحاً،‭ ‬إذ‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتأرجحة‭ ‬من‭ ‬جورجيا‭ ‬إلى‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬مروراً‭ ‬بويسكونسن‭ ‬ليقضي‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬آمال‭ ‬هاريس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعطيه‭ ‬ميشيغان،‭ ‬معقل‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬السابق،‭ ‬الدفع‭ ‬النهائي‭.‬

وفي‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬3‭ ‬ولايات،‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬حوزة‭ ‬الجمهوري‭ ‬أصوات‭ ‬294‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الناخبين‭ ‬مقابل‭ ‬223‭ ‬لمنافسته،‭ ‬متجاوزاً‭ ‬بذلك‭ ‬وبفارق‭ ‬كبير‭ ‬عتبة‭ ‬الـ270‭ ‬صوتاً‭ ‬المطلوبة‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬بنظام‭ ‬الاقتراع‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭. ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬أيضاً‭ ‬أنه‭ ‬سيفوز‭ ‬بالتصويت‭ ‬الشعبي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث