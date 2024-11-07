أمريكا.. بايدن يتعهد بانتقال سلمي ومنظم للسلطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في أول كلمة له بعد فوز دونالد ترامب، أكد الرئيس الحالي جو بايدن أن الشعب الأمريكي اختار ممثليه بسلام وديمقراطية، مشيراً إلى أنه هنأ ترامب بفوزه، وأكد له أن إدارته ستعمل من أجل انتقال منظم.
وأضاف بايدن في كلمة وجهها الى الأمريكيين، أمس، أن كامالا هاريس بذلت كل ما تستطيع وأظهرت قوة كبيرة، لافتاً إلى أنهم لا يرون الآخرين كخصوم ويقبلون خيار الشعب.
كذلك أوضح أن نظام الانتخابات عادل وشفاف، وأنه يرفض التشكيك فيه، لافتا إلى أنه سيعمل على ضمان انتقال سلمي للسلطة في 20 يناير.
وقال بايدن إن نتائج جهود إدارته ستظهر خلال سنوات قليلة، واصفا فترة رئاسته بأنها كانت «تاريخية»، وأنه ترك وراءه أفضل اقتصاد في العالم.
كما ذكر أن كل يوم في الفترة المتبقية من رئاسته مهم بالنسبة له، وأن الديمقراطيين خسروا معركة لكن سينهضون مجددا، وأنه سيواصل العمل في الـ74 يوما المتبقية من رئاسته.
وكانت هاريس قد تعهدت الأربعاء بانتقال سلمي للسلطة إلى ترامب بعد الفوز الكبير الذي حققه في السباق إلى البيت الأبيض.
يشار إلى أن عودة الملياردير الجمهوري إلى السلطة ارتدت طابعاً استثنائيّاً لأن حملته الانتخابية الثالثة تخللتها محاولتا اغتيال و4 لوائح اتهام وإدانة جنائية.
وحقق ترامب انتصاراً واضحاً وكاسحاً، إذ فاز في الولايات المتأرجحة من جورجيا إلى بنسلفانيا مروراً بويسكونسن ليقضي بذلك على آمال هاريس، قبل أن تعطيه ميشيغان، معقل الديمقراطيين السابق، الدفع النهائي.
وفي انتظار نتائج 3 ولايات، باتت في حوزة الجمهوري أصوات 294 من كبار الناخبين مقابل 223 لمنافسته، متجاوزاً بذلك وبفارق كبير عتبة الـ270 صوتاً المطلوبة للفوز في الانتخابات التي تجري بنظام الاقتراع غير المباشر. كما يبدو أيضاً أنه سيفوز بالتصويت الشعبي للمرة الأولى.
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