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تنفيذ مخططات لـ96 منطقة غير مخططة خلال الفترة من 2020 حتى 2024

11/7/2024 7:07:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الخياط‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تخطيط‭ ‬المناطق‭ ‬غير‭ ‬المخططة‭ ‬عبر‭ ‬إعداد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مخططات‭ ‬لـ96‭ ‬منطقة‭ ‬غير‭ ‬مخططة‭ ‬تشكل‭ ‬نحو‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تنفيذي‭ ‬يمتد‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬حتى‭ ‬2024،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬هدف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬المدن‭ ‬شاملة‭ ‬ومستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المخطط‭ ‬الهيكلي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الوطني‭ ‬2030‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المجتمعات‭ ‬الشاملة‭: ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجديد‭ ‬الحضري‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الحضري‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬والمنعقد‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

وأشار‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تخطيط‭ ‬المناطق‭ ‬غير‭ ‬المخططة‭ ‬تتبع‭ ‬أربع‭ ‬مراحل‭ ‬رئيسية،‭ ‬تبدأ‭ ‬بمرحلة‭ ‬التخطيط‭ ‬التفصيلي‭ ‬وإعداد‭ ‬المخطط‭ ‬المبدئي،‭ ‬مرورًا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬الحكومية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتحديث‭ ‬وثائق‭ ‬الملكيات،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬معيشية‭ ‬مناسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأشار‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬التجديد‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

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