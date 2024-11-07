تنفيذ مخططات لـ96 منطقة غير مخططة خلال الفترة من 2020 حتى 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني عملت على تخطيط المناطق غير المخططة عبر إعداد وتنفيذ مخططات لـ96 منطقة غير مخططة تشكل نحو 10
% من مساحة البحرين ضمن برنامج تنفيذي يمتد من 2020 حتى 2024، ولفت إلى أن الهيئة تعمل وفق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الذي يسعى إلى جعل المدن شاملة ومستدامة، بما يتماشى مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «المجتمعات الشاملة: توفير السكن الملائم للجميع من خلال التجديد الحضري» والتي تأتي ضمن جدول أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، والمنعقد حاليًا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث شارك في أعمال المنتدى ضمن وفد مملكة البحرين برئاسة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأشار الخياط إلى أن عملية تخطيط المناطق غير المخططة تتبع أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التخطيط التفصيلي وإعداد المخطط المبدئي، مرورًا بالحصول على الموافقات الحكومية اللازمة، وتحديث وثائق الملكيات، وصولًا إلى تنفيذ البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئة معيشية مناسبة للمواطنين والمقيمين.
وأشار الخياط إلى أن الهيئة تلعب دوراً محورياً في تنفيذ مشاريع التجديد الحضري في مختلف أنحاء مملكة البحرين، من خلال التعاون المشترك مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة والعمل بروح الفريق الواحد فريق البحرين.
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