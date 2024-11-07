تنفيذ مخططات لـ96 منطقة غير مخططة خلال الفترة من 2020 حتى 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬المجتمعات‭ ‬الشاملة‭: ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬للجميع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجديد‭ ‬الحضري‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الحضري‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬والمنعقد‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭.‬

وأشار‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تخطيط‭ ‬المناطق‭ ‬غير‭ ‬المخططة‭ ‬تتبع‭ ‬أربع‭ ‬مراحل‭ ‬رئيسية،‭ ‬تبدأ‭ ‬بمرحلة‭ ‬التخطيط‭ ‬التفصيلي‭ ‬وإعداد‭ ‬المخطط‭ ‬المبدئي،‭ ‬مرورًا‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬الحكومية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتحديث‭ ‬وثائق‭ ‬الملكيات،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬معيشية‭ ‬مناسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأشار‭ ‬الخياط‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬التجديد‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬