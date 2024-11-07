على هامش معرض سوق السفر العالمي وزيرة السياحة تجتمع بنظيرها السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، اجتماعًا مع أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، على هامش معرض سوق السفر العالمي الذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة الصيرفي أهمية تعزيز العلاقات السياحية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى بدء تفعيل الشراكة في التسويق السياحي للمملكتين كوجهة سياحية واحدة في الصين، وأن إطلاق باقات سياحية مشتركة بين البلدين، يسهم في تعزيز جهود التنمية السياحية المستدامة، مما يسهم في رفع مساهمة القطاع السياحي في جميع مجالات التنمية والازدهار.
كما تناول الاجتماع مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، حيث أشارت الوزيرة إلى أن المملكتين قد حققتا تقدمًا كبيرًا في توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة السياحية، وخاصة للسياح القادمين من الملكة المتحدة وألمانيا باعتبارهما من الأسواق الرئيسية المستهدفة، مؤكدة أهمية تنظيم مبادرات مشتركة تهدف إلى جذب المزيد من السياح وتنشيط القطاعات السياحية، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالات السياحية ومنظمي الرحلات الإقليميين والدوليين لإطلاق وجهات سياحية مشتركة، بما يعزز نمو القطاع السياحي ويخلق منظومة سياحية تكاملية تعزز من قدرة القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
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