على هامش معرض سوق السفر العالمي وزيرة السياحة تجتمع بنظيرها السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الصيرفي‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬السياحية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬بدء‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬السياحي‭ ‬للمملكتين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وأن‭ ‬إطلاق‭ ‬باقات‭ ‬سياحية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬السياحية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مساهمة‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬

كما‭ ‬تناول‭ ‬الاجتماع‭ ‬مستجدات‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكتين‭ ‬قد‭ ‬حققتا‭ ‬تقدمًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬جهود‭ ‬التسويق‭ ‬والترويج‭ ‬للأنشطة‭ ‬السياحية،‭ ‬وخاصة‭ ‬للسياح‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬الملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬باعتبارهما‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المستهدفة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬مبادرات‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬وتنشيط‭ ‬القطاعات‭ ‬السياحية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالات‭ ‬السياحية‭ ‬ومنظمي‭ ‬الرحلات‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬لإطلاق‭ ‬وجهات‭ ‬سياحية‭ ‬مشتركة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬ويخلق‭ ‬منظومة‭ ‬سياحية‭ ‬تكاملية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭. ‬