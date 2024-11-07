الشيخ خالد بن علي نائبا لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، أمر ملكي رقم (43) لسنة 2024 بتعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن العقيد الركن الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله، وذلك بدلا من د. الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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