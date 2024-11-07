الشيخ خالد بن علي نائبا لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

يُعيَّن‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬جابر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬نائباً‭ ‬لأمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله،‭ ‬وذلك‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬