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الشيخ خالد بن علي نائبا لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى

11/7/2024 7:07:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمر‭ ‬ملكي‭ ‬رقم‭ (‬43‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعيين‭ ‬نائب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعيَّن‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬جابر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬نائباً‭ ‬لأمين‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله،‭ ‬وذلك‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863749

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