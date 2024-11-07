ولي العهد رئيس الوزراء يثني على جهود ثامر الكعبي وأسامة العصفور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نشر حساب «أخبار سمو ولي العهد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التقى محمد بن ثامر الكعبي، وأثني على جهوده خلال فترة عمله وزيرا للمواصلات والاتصالات، وتمنى له دوام التوفيق.
كما نشر الحساب أمس أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التقى أسامة بن أحمد العصفور، ويثني على جهوده خلال فترة عمله وزيرا للتنمية الاجتماعية، وتمنى له دوام التوفيق.
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