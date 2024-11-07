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ولي العهد رئيس الوزراء يثني على جهود ثامر الكعبي وأسامة العصفور

11/7/2024 7:07:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬التقى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي،‭ ‬وأثني‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬وزيرا‭ ‬للمواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وتمنى‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬

كما‭ ‬نشر‭ ‬الحساب‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬التقى‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور،‭ ‬ويثني‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬وزيرا‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتمنى‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬

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