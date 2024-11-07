اقــتــراحــــات شـــوريــة لـخـــفــض ســن الانــتــخــاب إلــى 18 عـامـــا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬باقتراحين‭ ‬بقانونين‭ ‬يهدفان‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬سن‭ ‬أهلية‭ ‬الانتخاب‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬كاملة‭ ‬يوم‭ ‬الاستفتاء‭ ‬أو‭ ‬الانتخاب،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬وذلك‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للشباب‭ ‬بسن‭ ‬مبكر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬يراه‭ ‬الأنسب‭ ‬في‭ ‬تمثيله‭ ‬وتلبية‭ ‬طموحاته‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬قضاياه،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬مجتمعا‭ ‬فتيا‭ ‬يُعد‭ ‬فيه‭ ‬الشباب‭ ‬الشريحة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويتمتعون‭ ‬بالإحساس‭ ‬بالمسؤولية،‭ ‬ولديهم‭ ‬الوعي‭ ‬الكافي‭ ‬بالحقوق‭ ‬السياسية‭. ‬وقد‭ ‬ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬المحامية‭ ‬دلال‭ ‬جاسم‭ ‬الزايد‭ ‬هذين‭ ‬الاقتراحين‭. ‬