اقــتــراحــــات شـــوريــة لـخـــفــض ســن الانــتــخــاب إلــى 18 عـامـــا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى باقتراحين بقانونين يهدفان إلى خفض سن أهلية الانتخاب لمجلس النواب والمجالس البلدية، إلى كل من بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، بدلا من 20 عاما وذلك لإتاحة الفرصة للشباب بسن مبكر للمشاركة في اختيار من يراه الأنسب في تمثيله وتلبية طموحاته والذود عن قضاياه، في ظل ما يتميز به المجتمع البحريني من كونه مجتمعا فتيا يُعد فيه الشباب الشريحة الكبرى من المجتمع، ويتمتعون بالإحساس بالمسؤولية، ولديهم الوعي الكافي بالحقوق السياسية. وقد ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد هذين الاقتراحين.
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