وزيـرا الـمـواصـلات والـتـنـمــيـة الاجتماعية يـؤديـان الـيـمـيـن الـقـانـونـيـة أمـام الـمـلك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ووزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لهما‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬خدمةً‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬مشيدًا‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬يتمتعان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬تؤهلهما‭ ‬للقيام‭ ‬بمهام‭ ‬عملهما‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأكمل‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للوزيرين‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬جهودهما‭ ‬الطيبة‭ ‬وتحمّلهما‭ ‬المسؤولية‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬وإخلاص‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬رفع‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ووزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬وبالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬ستكون‭ ‬نبراسًا‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مهامهما‭ ‬الوطنية‭. ‬