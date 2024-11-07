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وزيـرا الـمـواصـلات والـتـنـمــيـة الاجتماعية يـؤديـان الـيـمـيـن الـقـانـونـيـة أمـام الـمـلك

11/7/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصافرية،‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬وأسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وقد‭ ‬أديا‭ ‬اليمين‭ ‬القانونية‭ ‬أمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيينهما‭ ‬في‭ ‬منصبيهما‭ ‬الجديدين‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ووزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬لهما‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬خدمةً‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬مشيدًا‭ ‬جلالته‭ ‬بما‭ ‬يتمتعان‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬تؤهلهما‭ ‬للقيام‭ ‬بمهام‭ ‬عملهما‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأكمل‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للوزيرين‭ ‬السابقين‭ ‬على‭ ‬جهودهما‭ ‬الطيبة‭ ‬وتحمّلهما‭ ‬المسؤولية‭ ‬بكل‭ ‬أمانة‭ ‬وإخلاص‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬رفع‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ووزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬وبالغ‭ ‬الامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬ستكون‭ ‬نبراسًا‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬تأدية‭ ‬مهامهما‭ ‬الوطنية‭. ‬

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