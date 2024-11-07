وزيـرا الـمـواصـلات والـتـنـمــيـة الاجتماعية يـؤديـان الـيـمـيـن الـقـانـونـيـة أمـام الـمـلك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس في قصر الصافرية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، وأسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وقد أديا اليمين القانونية أمام جلالة الملك المعظم بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهما في منصبيهما الجديدين.
وقد هنأ حضرة صاحب الجلالة وزير المواصلات والاتصالات ووزير التنمية الاجتماعية، معربًا عن تمنياته لهما التوفيق في أداء هذه المسؤولية الوطنية خدمةً للوطن والمواطن، مشيدًا جلالته بما يتمتعان به من كفاءة وخبرة تؤهلهما للقيام بمهام عملهما على الوجه الأكمل.
وأعرب جلالته في الوقت ذاته عن شكره للوزيرين السابقين على جهودهما الطيبة وتحمّلهما المسؤولية بكل أمانة وإخلاص.
من جانبهما، رفع وزير المواصلات والاتصالات ووزير التنمية الاجتماعية أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير وبالغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على هذه الثقة الملكية السامية، مؤكدين أن توجيهات جلالته الكريمة ستكون نبراسًا لهما في تأدية مهامهما الوطنية.
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