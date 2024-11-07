نجاح باهر لمهرجان البحرين السينمائي الرابعإشادات كبيرة بنجاح مهرجان البحرين السينمائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
تحت شعار «تمكين المرأة»، اختتم مهرجان البحرين السينمائي نسخته الرابعة بنجاح بارز مساء أمس، حيث استقطب المهرجان حضوراً مميزاً من أبرز نجوم الخليج والوطن العربي. وقد أتاح هذا الحدث منصة مهمة لتسليط الضوء على قضايا حيوية تؤثر في المجتمع العربي.
تأتي هذه الدورة ضمن احتفالات «المنامة عاصمة الإعلام العربي»، بدعم كريم من وزارة الإعلام، وبحضور الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، الذي أضفى على الحدث قيمة إضافية.
في ختام المهرجان، تم إعلان جوائز مسابقات الأفلام المشاركة، التي شملت 89 فيلماً عربياً قصيراً، تم توزيعها على خمس فئات متميزة: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية القصيرة، أفلام الطلبة، أفلام التحريك، والأفلام البحرينية، بفضل لجان تحكيم متنوعة وذات خبرة.
كما تم تكريم عدد من الفنانين البارزين في مجال الفن، حيث نال الفنان الكويتي القدير محمد المنصور تكريماً مميزاً، بالإضافة إلى تكريم الفنانة البحرينية القديرة مريم زيمان والفنانة المتألقة فاطمة عبد الرحيم. هذا التكريم يعكس تقدير المهرجان للإبداع الفني والمساهمات القيمة في صناعة السينما.
على مدار خمسة أيام، احتوى المهرجان على ثماني ورش عمل فنية وحلقات نقاشية، تهدف إلى تجسيد شعار المهرجان من خلال تمكين المرأة العربية وإبراز قضاياها في المشهد السينمائي. كما سعت هذه الفعاليات إلى تغيير الصورة النمطية عن المرأة العربية، والتي غالباً ما تكون بعيدة عن الواقع.
وأكدت إدارة المهرجان تميز الدورة الرابعة، حيث تنافس في هذا الحدث 89 فيلماً عربياً قصيراً، تم توزيعها على الفئات المذكورة، وهو ما يعكس التنوع والإبداع في السينما العربية.
1- جوائز الأفلام البحرينية:
جائزة أفضل مخرج: المخرج جعفر البقالي – فيلم صنع للجمال، يستخدم للقبح.
- جائزة أفضل ممثل: الفنان القدير مبارك خميس عن فيلم صنع للجمال، يستخدم للقبح.
- جائزة أفضل ممثلة: شيماء رحيمي عن فيلم جوز.
- جائزة أفضل مصور: زُهيب لطيف عن فيلم صنع للجمال، يستخدم للقبح.
وجائزة أفضل فيلم تذهب لفيلم بر سار للمخرج محمد جاسم
2- الأفلام الروائية:
- فيلم جزر فلسطين للمخرجتين: نور بن سالم وجوليان مينانتو.
- الممثلة نسرين آدم لتجسيدها دور وداد في فيلم تحت قدم أم.
- فيلم بتتذكري للمخرجة داليا نمليش.
جائزة لجنة التحكيم تذهب لفيلم الشكارة والبحر للمخرج طارق ماروني.
وجائزة أفضل فيلم روائي قصير تذهب لفيلم ذكرنا وأنثانا للمخرج أحمد اليسير.
٣-
جوائز الأفلام الوثائقية:
- تنويه لفيلم حقوق تائهة للمخرج الليبي محمد مصلي.
وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير تذهب للفيلم العماني مسافات طويلة للمخرجين علي البيماني وحمد القصابي.
٤-جوائز أفلام الطلبة
الشهادات التقديرية:
تنويه للمخرج خالد عبدالسلام عن فيلم الحائط.
تنويه لفيلم غريب في بيتي للمخرج أحمد صابر.
جائزة لجنة تحكيم أفلام الطلبة تذهب إلى فيلم ليلى « The 6 Towers » للمخرجة ميّة بلوزة.
جائزة أفلام الطلبة تذهب إلى فيلم سامنة للمخرج أحمد بركية.
٥- جوائز أفلام التحريك:
شهادة تقدير: فيلم قهوة للمخرجة رشا الشريف. (السعودية)
شهادة تقدير: فيلم بين البينين للمخرجة إيثار باعامر.
(السعودية)
بينما اتفقت لجنة التحكيم على
منح
جائز
مهرجان البحرين السينمائي لأفضل فيلم رسوم متحركة لفيلم:
وحش من السماء من إخراج مريم خياط. (السعودية)
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