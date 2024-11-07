Friday, 08 November 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجاح باهر لمهرجان البحرين السينمائي الرابعإشادات كبيرة بنجاح مهرجان البحرين السينمائي

11/7/2024 7:07:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬

تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬المرأة‮»‬،‭ ‬اختتم‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬بنجاح‭ ‬بارز‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬استقطب‭ ‬المهرجان‭ ‬حضوراً‭ ‬مميزاً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭. ‬وقد‭ ‬أتاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬حيوية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العربي‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬بدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وبحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الذي‭ ‬أضفى‭ ‬على‭ ‬الحدث‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬المهرجان،‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬جوائز‭ ‬مسابقات‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬89‭ ‬فيلماً‭ ‬عربياً‭ ‬قصيراً،‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬فئات‭ ‬متميزة‭: ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬القصيرة،‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬القصيرة،‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة،‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك،‭ ‬والأفلام‭ ‬البحرينية،‭ ‬بفضل‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬متنوعة‭ ‬وذات‭ ‬خبرة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬الفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬القدير‭ ‬محمد‭ ‬المنصور‭ ‬تكريماً‭ ‬مميزاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬القديرة‭ ‬مريم‭ ‬زيمان‭ ‬والفنانة‭ ‬المتألقة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭. ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يعكس‭ ‬تقدير‭ ‬المهرجان‭ ‬للإبداع‭ ‬الفني‭ ‬والمساهمات‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬احتوى‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬ثماني‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬فنية‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجسيد‭ ‬شعار‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬وإبراز‭ ‬قضاياها‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السينمائي‭. ‬كما‭ ‬سعت‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭. ‬

وأكدت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬تميز‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬89‭ ‬فيلماً‭ ‬عربياً‭ ‬قصيراً،‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬المذكورة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التنوع‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬العربية‭. ‬

1-‭ ‬جوائز‭ ‬الأفلام‭ ‬البحرينية‭:‬

جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخرج‭: ‬المخرج‭ ‬جعفر‭ ‬البقالي‭ ‬ ‭ ‬فيلم‭ ‬صنع‭ ‬للجمال،‭ ‬يستخدم‭ ‬للقبح‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭: ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬مبارك‭ ‬خميس‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬صنع‭ ‬للجمال،‭ ‬يستخدم‭ ‬للقبح‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭: ‬شيماء‭ ‬رحيمي‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬جوز‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مصور‭: ‬زُهيب‭ ‬لطيف‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬صنع‭ ‬للجمال،‭ ‬يستخدم‭ ‬للقبح‭.‬

وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬تذهب‭ ‬لفيلم‭ ‬بر‭ ‬سار‭ ‬للمخرج‭ ‬محمد‭ ‬جاسم

2-‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭:‬

‭- ‬فيلم‭ ‬جزر‭ ‬فلسطين‭ ‬للمخرجتين‭: ‬نور‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬وجوليان‭ ‬مينانتو‭.‬

‭- ‬الممثلة‭ ‬نسرين‭ ‬آدم‭ ‬لتجسيدها‭ ‬دور‭ ‬وداد‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬تحت‭ ‬قدم‭ ‬أم‭.‬

‭- ‬فيلم‭ ‬بتتذكري‭ ‬للمخرجة‭ ‬داليا‭ ‬نمليش‭.‬

جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬تذهب‭ ‬لفيلم‭ ‬الشكارة‭ ‬والبحر‭ ‬للمخرج‭ ‬طارق‭ ‬ماروني‭.‬

وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬قصير‭ ‬تذهب‭ ‬لفيلم‭ ‬ذكرنا‭ ‬وأنثانا‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬اليسير‭. ‬

‮٣‬‭-
‬جوائز‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭:‬

‭- ‬تنويه‭ ‬لفيلم‭ ‬حقوق‭ ‬تائهة‭ ‬للمخرج‭ ‬الليبي‭ ‬محمد‭ ‬مصلي‭.‬

وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭ ‬تذهب‭ ‬للفيلم‭ ‬العماني‭ ‬مسافات‭ ‬طويلة‭ ‬للمخرجين‭ ‬علي‭ ‬البيماني‭ ‬وحمد‭ ‬القصابي‭.‬

‮٤‬‭-‬جوائز‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة

الشهادات‭ ‬التقديرية‭:‬

تنويه‭ ‬للمخرج‭ ‬خالد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬الحائط‭.‬

تنويه‭ ‬لفيلم‭ ‬غريب‭ ‬في‭ ‬بيتي‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬صابر‭.‬

جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬ليلى‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬6‭ ‬ Towers ‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬ميّة‭ ‬بلوزة‭.‬

جائزة‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬سامنة‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬بركية‭.‬

‮٥‬‭- ‬جوائز‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك‭:‬

شهادة‭ ‬تقدير‭: ‬فيلم‭ ‬قهوة‭ ‬للمخرجة‭ ‬رشا‭ ‬الشريف‭. (‬السعودية‭)‬

شهادة‭ ‬تقدير‭: ‬فيلم‭ ‬بين‭ ‬البينين‭ ‬للمخرجة‭ ‬إيثار‭ ‬باعامر‭.‬‮
‬‭(‬السعودية‭)‬

بينما‭ ‬اتفقت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬على
منح
جائز
مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬لفيلم‭:‬

وحش‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬مريم‭ ‬خياط‭. (‬السعودية‭) ‬

MENAFN07112024000055011008ID1108863743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث