نجاح باهر لمهرجان البحرين السينمائي الرابعإشادات كبيرة بنجاح مهرجان البحرين السينمائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬

تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬المرأة‮»‬،‭ ‬اختتم‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬بنجاح‭ ‬بارز‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬استقطب‭ ‬المهرجان‭ ‬حضوراً‭ ‬مميزاً‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬نجوم‭ ‬الخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭. ‬وقد‭ ‬أتاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قضايا‭ ‬حيوية‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العربي‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬‮«‬المنامة‭ ‬عاصمة‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬بدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وبحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬الذي‭ ‬أضفى‭ ‬على‭ ‬الحدث‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭.‬

في‭ ‬ختام‭ ‬المهرجان،‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬جوائز‭ ‬مسابقات‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة،‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬89‭ ‬فيلماً‭ ‬عربياً‭ ‬قصيراً،‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬فئات‭ ‬متميزة‭: ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭ ‬القصيرة،‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬القصيرة،‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة،‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك،‭ ‬والأفلام‭ ‬البحرينية،‭ ‬بفضل‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬متنوعة‭ ‬وذات‭ ‬خبرة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬الفنان‭ ‬الكويتي‭ ‬القدير‭ ‬محمد‭ ‬المنصور‭ ‬تكريماً‭ ‬مميزاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬البحرينية‭ ‬القديرة‭ ‬مريم‭ ‬زيمان‭ ‬والفنانة‭ ‬المتألقة‭ ‬فاطمة‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭. ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يعكس‭ ‬تقدير‭ ‬المهرجان‭ ‬للإبداع‭ ‬الفني‭ ‬والمساهمات‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭.‬

على‭ ‬مدار‭ ‬خمسة‭ ‬أيام،‭ ‬احتوى‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬ثماني‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬فنية‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تجسيد‭ ‬شعار‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬وإبراز‭ ‬قضاياها‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السينمائي‭. ‬كما‭ ‬سعت‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬الصورة‭ ‬النمطية‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭. ‬

وأكدت‭ ‬إدارة‭ ‬المهرجان‭ ‬تميز‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬89‭ ‬فيلماً‭ ‬عربياً‭ ‬قصيراً،‭ ‬تم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬المذكورة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التنوع‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬العربية‭. ‬

1-‭ ‬جوائز‭ ‬الأفلام‭ ‬البحرينية‭:‬

جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مخرج‭: ‬المخرج‭ ‬جعفر‭ ‬البقالي‭ ‬ – ‭ ‬فيلم‭ ‬صنع‭ ‬للجمال،‭ ‬يستخدم‭ ‬للقبح‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭: ‬الفنان‭ ‬القدير‭ ‬مبارك‭ ‬خميس‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬صنع‭ ‬للجمال،‭ ‬يستخدم‭ ‬للقبح‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭: ‬شيماء‭ ‬رحيمي‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬جوز‭.‬

‭- ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مصور‭: ‬زُهيب‭ ‬لطيف‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬صنع‭ ‬للجمال،‭ ‬يستخدم‭ ‬للقبح‭.‬

وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬تذهب‭ ‬لفيلم‭ ‬بر‭ ‬سار‭ ‬للمخرج‭ ‬محمد‭ ‬جاسم

2-‭ ‬الأفلام‭ ‬الروائية‭:‬

‭- ‬فيلم‭ ‬جزر‭ ‬فلسطين‭ ‬للمخرجتين‭: ‬نور‭ ‬بن‭ ‬سالم‭ ‬وجوليان‭ ‬مينانتو‭.‬

‭- ‬الممثلة‭ ‬نسرين‭ ‬آدم‭ ‬لتجسيدها‭ ‬دور‭ ‬وداد‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬تحت‭ ‬قدم‭ ‬أم‭.‬

‭- ‬فيلم‭ ‬بتتذكري‭ ‬للمخرجة‭ ‬داليا‭ ‬نمليش‭.‬

جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬تذهب‭ ‬لفيلم‭ ‬الشكارة‭ ‬والبحر‭ ‬للمخرج‭ ‬طارق‭ ‬ماروني‭.‬

وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬قصير‭ ‬تذهب‭ ‬لفيلم‭ ‬ذكرنا‭ ‬وأنثانا‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬اليسير‭. ‬

‮٣‬‭-

‬جوائز‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭:‬

‭- ‬تنويه‭ ‬لفيلم‭ ‬حقوق‭ ‬تائهة‭ ‬للمخرج‭ ‬الليبي‭ ‬محمد‭ ‬مصلي‭.‬

وجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬قصير‭ ‬تذهب‭ ‬للفيلم‭ ‬العماني‭ ‬مسافات‭ ‬طويلة‭ ‬للمخرجين‭ ‬علي‭ ‬البيماني‭ ‬وحمد‭ ‬القصابي‭.‬

‮٤‬‭-‬جوائز‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة

الشهادات‭ ‬التقديرية‭:‬

تنويه‭ ‬للمخرج‭ ‬خالد‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ ‬الحائط‭.‬

تنويه‭ ‬لفيلم‭ ‬غريب‭ ‬في‭ ‬بيتي‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬صابر‭.‬

جائزة‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬ليلى‭ ‬‮«‬ The ‭ ‬6‭ ‬ Towers ‮»‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬ميّة‭ ‬بلوزة‭.‬

جائزة‭ ‬أفلام‭ ‬الطلبة‭ ‬تذهب‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬سامنة‭ ‬للمخرج‭ ‬أحمد‭ ‬بركية‭.‬

‮٥‬‭- ‬جوائز‭ ‬أفلام‭ ‬التحريك‭:‬

شهادة‭ ‬تقدير‭: ‬فيلم‭ ‬قهوة‭ ‬للمخرجة‭ ‬رشا‭ ‬الشريف‭. (‬السعودية‭)‬

شهادة‭ ‬تقدير‭: ‬فيلم‭ ‬بين‭ ‬البينين‭ ‬للمخرجة‭ ‬إيثار‭ ‬باعامر‭.‬‮

‬‭(‬السعودية‭)‬

بينما‭ ‬اتفقت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬على

منح

جائز

مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬السينمائي‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬لفيلم‭:‬

وحش‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬مريم‭ ‬خياط‭. (‬السعودية‭) ‬