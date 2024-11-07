100 ألف دينار تعويضات عن الأخطاء الطبية خلال عامين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضافت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬محمود‭ ‬ميرزا‭ ‬فردان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب‭ ‬أنّ‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يطبّق‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المرضى،‭ ‬وفقا‭ ‬لأفضل‭ ‬الأسس‭ ‬العلمية‭ ‬ومعايير‭ ‬الممارسة‭ ‬الصحية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬لتجنّب‭ ‬احتمالية‭ ‬وقوع‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبيّة‭.‬

ونوّهت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬حدوث‭ ‬أخطاء‭ ‬طبية،‭ ‬كما‭ ‬أنّ‭ ‬مسألة‭ ‬تحديد‭ ‬وقوع‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬راجع‭ ‬إلى‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬المعنية،‭ ‬وهي‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بتقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬بعد‭ ‬التحقيق‭ ‬فيها‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتوسط‭ ‬المدة‭ ‬المستغرقة‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتعلّقة‭ ‬باحتمالية‭ ‬وقوع‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭ ‬أوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬المدة‭ ‬يتفاوت‭ ‬بحسب‭ ‬نوع‭ ‬وطبيعة‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة،‭ ‬ووجود‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬متغيرة‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬تفاوت‭ ‬فترات‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬الشكوى،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الشكوى‭.‬

وقالت‭ ‬إنّ‭ ‬عملية‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬الشكاوى‭ ‬تمر‭ ‬بجملة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الدقيقة،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬طلب‭ ‬كافة‭ ‬الوثائق‭ ‬والمستندات‭ ‬والتقارير‭ ‬الطبية‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬استمارة‭ ‬الشكوى،‭ ‬وإجراء‭ ‬فحص‭ ‬إذا‭ ‬استدعى‭ ‬ذلك‭ ‬لبعض‭ ‬الحالات‭ ‬بحسب‭ ‬طلب‭ ‬اللجنة‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬الجهة‭ ‬القضائية،‭ ‬وطلب‭ ‬رأي‭ ‬فني‭ ‬للحالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخبير‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬التخصص‭ ‬نفسه‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬طبيبا‭ ‬استشاريا‭ ‬مرخصا،‭ ‬وقد‭ ‬تستلزم‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬طلب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رأي‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬تخصصات‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬التخصص‭ ‬نفسه‭. ‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬لفتت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬تشمل‭ ‬إرسال‭ ‬الملف‭ ‬الطبي‭ ‬للمريض‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬الاستشاري،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬عرض‭ ‬الرأي‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة،‭ ‬وذلك‭ ‬لمناقشة‭ ‬الحالة‭ ‬بالتفصيل‭ ‬واستدعاء‭ ‬المهنيين‭ ‬إن‭ ‬لزم‭ ‬ذلك‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أخذ‭ ‬القرار‭ ‬بوجود‭ ‬خطأ‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬عدمه‭.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مقدار‭ ‬التعويضات‭ ‬التي‭ ‬صرفتها‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬تنفيذا‭ ‬لأحكام‭ ‬قضائية‭ ‬نهائية‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تعويض‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬