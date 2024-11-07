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دعوة الملك لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة بالسعودية

11/7/2024 7:07:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬دعوة‭ ‬موجهة‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لحضور‭ ‬قمة‭ ‬المتابعة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬منيخر‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أبرز‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬تكاملا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬العادلة‭ ‬ونصرتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬الأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والدفع‭ ‬بجهود‭ ‬السلام‭ ‬فيها،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تمنيات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لقمة‭ ‬المتابعة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬غاياتها‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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