دعوة الملك لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة بالسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء دعوة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لحضور قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة التي تستضيفها العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، فهد بن محمد بن منيخر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، وأكد سموه العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في ظل ما تحظى به من اهتمام وحرص من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين، ودعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، التي كان لها أبرز الأثر في مواصلة تعزيز التعاون الثنائي نحو مستويات أكثر تكاملا بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف سموه أن للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين دورا محوريا في خدمة القضايا العربية والإسلامية العادلة ونصرتها، إلى جانب تعزيز مسارات الأمن والتنمية في المنطقة والدفع بجهود السلام فيها، معربا سموه عن تمنيات مملكة البحرين لقمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة كل النجاح والتوفيق في تحقيق غاياتها.
من جانبه، أعرب القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يبديه من حرص على مواصلة تنمية العلاقات الأخوية بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على الجميع، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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