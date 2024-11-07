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الـخـطـوط الـبريطانية تعلق رحلاتها إلـى الـبـحـريــن مـطـلـع الـعـام القـادم

11/7/2024 7:07:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬أن‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بريتش‭ ‬إيرويز‮»‬‭ ‬سوف‭ ‬تعلق‭ ‬كل‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بمحركات‭ ‬الرولز‭ ‬رويس‭ ‬لطائرات‭ ‬بوينج‭ ‬787‭ ‬دريملاينر‭.‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬التعليق‭ ‬سوف‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭ ‬2025،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬أيضا‭ ‬تعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬بريتش‭ ‬إيرويز‭ ‬إننا‭ ‬نأسف‭ ‬لأننا‭ ‬مضطرون‭ ‬إلى‭ ‬إدخال‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬رحلات‭ ‬الشركة‭ ‬إذ‭ ‬نواجه‭ ‬تأخيرا‭ ‬في‭ ‬تسليم‭ ‬المحركات‭. ‬وأضاف‭ ‬أننا‭ ‬لجأنا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬لأننا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬لن‭ ‬تحل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬وأننا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬حلها‭ ‬بأسرع‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭.‬

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