الـخـطـوط الـبريطانية تعلق رحلاتها إلـى الـبـحـريــن مـطـلـع الـعـام القـادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ذكرت مصادر في صناعة الطيران أن الخطوط الجوية البريطانية «بريتش إيرويز» سوف تعلق كل رحلاتها إلى البحرين مطلع العام القادم بسبب مشاكل تتعلق بمحركات الرولز رويس لطائرات بوينج 787 دريملاينر.
وذكرت المصادر أن التعليق سوف يبدأ في نهاية مارس 2025، كما سيتم أيضا تعليق الرحلات إلى الكويت.
وقال متحدث باسم بريتش إيرويز إننا نأسف لأننا مضطرون إلى إدخال تغييرات على جدول رحلات الشركة إذ نواجه تأخيرا في تسليم المحركات. وأضاف أننا لجأنا إلى هذا الإجراء لأننا نعتقد أن المشكلة لن تحل في وقت قريب وأننا نعمل على حلها بأسرع ما يمكن بقدر الإمكان.
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