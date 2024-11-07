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(الصحة): حريق محدود في مستشفى الأحمدي القديم ولم تسجل إصابات

11/7/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 7 – 11 (كونا) -– أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تعرض مستشفى الأحمدي القديم والمخصص حاليا لاستقبال مرضى قسم الأطفال في مستشفى العدان لحادث حريق محدود مساء اليوم الخميس منوها بأن الجهود المكثفة والاستجابة السريعة أسفرت عن عدم تسجيل أي إصابات بين المرضى أو الفرق الطبية وفرق الإسعاف.
وأوضح السند في بيان صحفي أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالرحمن المطيري وقيادات الوزارة كانوا في موقع الحدث والمستشفيات المساندة للإشراف المباشر على سير الإجراءات وضمان تقديم الرعاية اللازمة.
وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ تم تفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم توجيه سيارات الإسعاف إلى الموقع للتعامل السريع مع الحدث بالتعاون مع قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية كما تم تنفيذ عملية إخلاء شاملة وسريعة لجميع المرضى والعاملين من الأجنحة العامة وأقسام العناية المركزة حفاظا على سلامتهم.
وأشار الى أنه في إطار خطة الطوارئ تم اعتماد مستشفى الأحمدي الجديد كمستشفى إسناد أول ومستشفى العدان كمستشفى إسناد ثان ومستشفى جابر كمستشفى إسناد ثالث مبينا أنه تم نقل 10 في المئة من الحالات إلى مستشفى الأحمدي الجديد و20 في المئة إلى مستشفى العدان فيما تم تحويل 70 في المئة من الحالات إلى مستشفى جابر لضمان استمرارية الرعاية بأعلى كفاءة.
وأضاف الدكتور السند أن الفرق المختصة قامت بنقل الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية إلى المستشفيات البديلة لضمان توفرها وجار حاليا نقل بقية الأدوية والملفات الطبية لضمان استمرارية رعاية الحالات الطارئة.
وأكد أن التحريات جارية من قبل الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى ملاحظة أدخنة في إحدى غرف الأشعة بالمستشفى موجها شكره لكافة الفرق التي استجابت بسرعة لهذا الحادث.
وأكد الدكتور السند التزام وزارة الصحة بأعلى معايير السلامة والتنسيق المثمر مع جميع الجهات المعنية.(النهاية) م ر ف / ط أ ب

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