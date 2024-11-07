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(الخطوط الكويتية) تعلن مشاركتها في (خليجي زين 26) كناقل رسمي للبطولة

11/7/2024 3:00:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد المطيري
الكويت - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس مشاركتها لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها ال26 (خليجي زين 26) كناقل رسمي للبطولة والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر و3 يناير المقبلين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن الفقعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة الناقل الوطني تأتي في إطار جهود الشركة الدؤوبة للمساهمة في دعم وتشجيع مشاريع الدولة المختلفة على كافة الأصعدة الرياضية والسياحة والثقافية والاجتماعية.
وأضاف الفقعان أن (الخطوط الكويتية) جزء لا يتجزأ من قطاعات الدولة المهمة والداعمة لها في جميع المحافل الدولية والمحلية وذلك سعيا منها للمساهمة في ازدهار دولة الكويت.
وذكر أن مشاركة الشركة في البطولة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس التزامها ومسؤوليتها الوطنية بدعم الرياضة في البلاد إضافة إلى رقي مكانة الطائر الازرق كناقل رائد في المنطقة.
وأكد أن هذه الخطوة تعد مهمة نحو تعزيز العلاقات الرياضية وتوطيد أواصر الاخوة والمحبة بين الجماهير الرياضية والعاشقة لكرة القدم في دول الخليج العربي.
وأوضح أن (الخطوط الكويتية) تسعى بشكل دؤوب لرفع اسم دولة الكويت من خلال تقديم أفضل الخدمات للوفود الرسمية والجماهير والمسافرين من وإلى دول الخليج وكافة أنحاء العالم في مبنى الركاب (تي 4) في مطار الكويت الدولي.
وبين أن الخطوط الجوية الكويتية تواصل مسيرتها في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز الدور الذي تلعبه دولة الكويت كوجهة رياضية هامة في المنطقة والمساهمة بشكل بارز في تنمية وارتقاء السياحة في البلاد.
وأعرب الفقعان عن خالص أمنياته بأن تحقق هذه البطولة أهدافها بما يليق بدولة الكويت ومكانتها الراسخة في المنطقة مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه جميع الجهات المعنية لإنجاح هذه البطولة. (النهاية)

م ض / ط أ ب




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