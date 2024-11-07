(الخطوط الكويتية) تعلن مشاركتها في (خليجي زين 26) كناقل رسمي للبطولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من محمد المطيري
الكويت - 7 - 11 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس مشاركتها لبطولة كأس الخليج لكرة القدم
في نسختها ال26 (خليجي زين 26) كناقل رسمي للبطولة والتي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر و3 يناير المقبلين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن الفقعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركة الناقل الوطني تأتي في إطار جهود الشركة الدؤوبة للمساهمة في دعم وتشجيع مشاريع
الدولة المختلفة على كافة الأصعدة الرياضية والسياحة والثقافية والاجتماعية.
وأضاف الفقعان أن (الخطوط الكويتية) جزء لا يتجزأ من قطاعات الدولة المهمة والداعمة لها في جميع المحافل الدولية والمحلية وذلك سعيا منها للمساهمة في ازدهار دولة الكويت.
وذكر أن مشاركة الشركة في البطولة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكس التزامها ومسؤوليتها الوطنية بدعم الرياضة في البلاد إضافة إلى رقي مكانة الطائر الازرق كناقل رائد في المنطقة.
وأكد أن هذه الخطوة تعد مهمة نحو تعزيز العلاقات الرياضية وتوطيد أواصر الاخوة والمحبة بين الجماهير الرياضية والعاشقة لكرة القدم في دول الخليج العربي.
وأوضح أن (الخطوط الكويتية) تسعى بشكل دؤوب لرفع اسم دولة الكويت من خلال تقديم أفضل الخدمات للوفود الرسمية والجماهير والمسافرين من وإلى دول الخليج وكافة أنحاء العالم في مبنى الركاب (تي 4) في مطار الكويت الدولي.
وبين أن الخطوط الجوية الكويتية تواصل مسيرتها في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتعزيز الدور الذي تلعبه دولة الكويت كوجهة رياضية هامة في المنطقة والمساهمة بشكل بارز في تنمية وارتقاء السياحة في البلاد.
وأعرب الفقعان عن خالص أمنياته بأن تحقق هذه البطولة أهدافها بما يليق بدولة الكويت ومكانتها الراسخة في المنطقة مثمنا الدور الكبير الذي تلعبه جميع الجهات المعنية لإنجاح هذه البطولة. (النهاية)
م ض / ط أ ب
MENAFN07112024000071011013ID1108863067
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