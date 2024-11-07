مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 7 - 11 (كونا) -- أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الخميس خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال مصرف البحرين في بيان له إنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 50ر5 إلى 25ر5 بالمئة ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر 2024.
واوضح ان هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية. (النهاية)
خ ن ع / ف ا س
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