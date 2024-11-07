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مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

11/7/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 7 - 11 (كونا) -- أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الخميس خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال مصرف البحرين في بيان له إنه خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 50ر5 إلى 25ر5 بالمئة ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر 2024.
واوضح ان هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س



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