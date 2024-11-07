دوري (روشن) السعودي: (الاتحاد) يفوز على (العروبة) ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 7 - 11 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي اليوم الخميس على نظيره (العروبة) بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وجاء هدف (الاتحاد) الأول في المباراة التي أقيمت على استاد جامعة
(الجوف) عن طريق لاعبه صالح الشهري في الدقيقة 25 في حين سجل الهدف الثاني الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 52 من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز يعتلي (الاتحاد) صدارة ترتيب الدوري
مؤقتا برصيد 27 نقطة بانتظار لقاء (الهلال) صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة ضد (الاتفاق) غدا الجمعة فيما يحل (العروبة) بالمركز ال12 في سلم الترتيب برصيد 10 نقاط.
وفي مباريات أخرى من نفس الجولة فاز (القادسية) اليوم على نظيره (الفيحاء) بهدفين نظيفين و(الشباب) على (الخلود) بنفس النتيجة. (النهاية)
ف ن / ر س
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