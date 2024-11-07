الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية فرنسا آخر المستجدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 7 - 11 (كونا)-- بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير
الخارجية الفرنسي الزائر جان نويل بارو في مقر الرئاسة بمدينة (رام الله) اليوم الخميس آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم قتل وتجويع وسرقة الارض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس عباس جدد المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 بالايقاف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.
وحذر عباس من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأمر الذي يشكل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلا عادلا متفق عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي ودعم حل الدولتين مشيرا إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف. (النهاية)
ن ق / م م ج
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