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الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية فرنسا آخر المستجدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة

11/7/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 7 - 11 (كونا)-- بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الفرنسي الزائر جان نويل بارو في مقر الرئاسة بمدينة (رام الله) اليوم الخميس آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم قتل وتجويع وسرقة الارض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس عباس جدد المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2735 بالايقاف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات وانسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.
وحذر عباس من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأمر الذي يشكل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي باعتبار أنها أنشأت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلا عادلا متفق عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي ودعم حل الدولتين مشيرا إلى أن اعتراف الدول الأوروبية ومنها فرنسا بالدولة الفلسطينية ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني وسيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف. (النهاية)

ن ق / م م ج




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