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البنك المركزي السعودي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

11/7/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 7 - 11 (كونا) -- أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الخميس خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 25ر5 بالمئة وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75ر4 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك يأتي نظرا للتطورات العالمية ووفقا لهدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي. (النهاية)

ع ش / م م ج




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