البنك المركزي السعودي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 7 - 11 (كونا) -- أعلن البنك المركزي السعودي اليوم الخميس خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 25ر5 بالمئة وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 75ر4 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك يأتي نظرا للتطورات العالمية ووفقا لهدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي. (النهاية)
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