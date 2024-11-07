وزيرة (الشؤون) تؤكد أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 7 - 11 (كونا) -– أكدت وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني منوهة بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات المحتاجة.
جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة بمناسبة استقبال الوزيرة الحويلة رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء مساعد مندني لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية بما يسهم في تحسين أوضاع السجناء وأسرهم وتطوير البرامج المخصصة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وقالت الحويلة وفق البيان إن الوزارة تسعى دائما لتطوير تعاونها مع الجمعيات التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من السلوكيات السلبية من خلال برامج متكاملة لإعادة التأهيل والإدماج.(النهاية)
ع ي س / ط أ ب
MENAFN07112024000071011013ID1108863061
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