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وزيرة (الشؤون) تؤكد أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

11/7/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 7 - 11 (كونا) -– أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني منوهة بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات المحتاجة.
جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة بمناسبة استقبال الوزيرة الحويلة رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء مساعد مندني لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والجمعية بما يسهم في تحسين أوضاع السجناء وأسرهم وتطوير البرامج المخصصة لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وقالت الحويلة وفق البيان إن الوزارة تسعى دائما لتطوير تعاونها مع الجمعيات التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحد من السلوكيات السلبية من خلال برامج متكاملة لإعادة التأهيل والإدماج.(النهاية)

ع ي س / ط أ ب




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