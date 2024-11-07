لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 3103 قتلى و13856 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 7 - 11 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 3103 قتلى و13856 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير
البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا القصف الجوي للاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 53 قتيلا و161 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر 2023 إلى 3103 قتلى و13856 جريحا.
وأضاف التقرير انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 121 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في (النبطية) والجنوب و(البقاع) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12323 هجوما.
وأوضح التقرير انه تم فتح 1145 مركزا لاستقبال النازحين منها 981 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" في الوقت الذي وصل فيه العدد الإجمالي للنازحين إلى 190740 نازحا منها (45189 عائلة) في مراكز الايواء لافتا إلى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) والعاصمة بيروت.
وذكر ان الأمن العام اللبناني سجل منذ ال23 من سبتمبر الماضي عبور 369055 سوريا و 192739 لبنانيا الى الأراضي السورية.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بان غارة شنتها طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق (معتقل أنصار) بين بلدتي (الدوير) و(أنصار) في جنوب لبنان أدت إلى مقتل شخصين.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت حدتها وتحولت في 23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
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