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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي إلى 3103 قتلى و13856 جريحا

11/7/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 7 - 11 (كونا) -- أعلن لبنان اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان إلى 3103 قتلى و13856 جريحا.
وقال منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة اللبناني الدكتور ناصر ياسين في تقرير إن حصيلة ضحايا القصف الجوي للاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 53 قتيلا و161 جريحا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء اعتداءات قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر 2023 إلى 3103 قتلى و13856 جريحا.
وأضاف التقرير انه خلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 121 غارة جوية معادية للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في (النبطية) والجنوب و(البقاع) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12323 هجوما.
وأوضح التقرير انه تم فتح 1145 مركزا لاستقبال النازحين منها 981 مركزا "وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية" في الوقت الذي وصل فيه العدد الإجمالي للنازحين إلى 190740 نازحا منها (45189 عائلة) في مراكز الايواء لافتا إلى ان النسبة الأعلى للنازحين تركزت في محافظة (جبل لبنان) والعاصمة بيروت.
وذكر ان الأمن العام اللبناني سجل منذ ال23 من سبتمبر الماضي عبور 369055 سوريا و 192739 لبنانيا الى الأراضي السورية.
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بان غارة شنتها طائرة مسيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة على طريق (معتقل أنصار) بين بلدتي (الدوير) و(أنصار) في جنوب لبنان أدت إلى مقتل شخصين.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت حدتها وتحولت في 23 سبتمبر الماضي إلى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / ر س



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