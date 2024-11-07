تعاون بين زوهو وذا كوليكتف هب لدفع التحول الرقمي للشركات الناشئة في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 19:17

أعلنت زوهو كورب، شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة، عن تعاونها مع "ذا كوليكتف هاب"The Collective Hub ، مساحة العمل المشتركة الأولى والرائدة في البحرين، وذلك لتمكين الشركات الناشئة في البحرين من رقمنة عملياتها التشغيلية وتسريع نموها. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تمكين أصحاب الأعمال الصغيرة من تبني الحلول الرقمية والمساهمة في تسريع تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين.

وكجزء من برنامج "زوهو فور ستارت أبس" (ZFS)، ستوفر هذه الشراكة للمؤسسات البحرينية الناشئة المنضوية تحت مظلة شبكة ذا كوليكتف هاب إمكانية الوصول إلى حزمة زوهو من الحلول القائمة على السحابة. وبموجب الاتفاقية، سيحصل عملاء زوهو الجدد على رصيد في محفظة زوهو بقيمة 2500 دولار لمدة عام. حيث يمكن استخدام رصيد المحفظة للاستفادة من تطبيقات زوهو الفردية أو منصة "زوهو ون"، نظام التشغيل للشركات، التي تقدم أكثر من 50 تطبيقاً لمساعدة الشركات الناشئة على تبسيط إدارة مختلف جوانب العمل لديها، بما في ذلك المبيعات، وإدارة علاقات العملاء، والتسويق، والموارد البشرية، وسلسلة الإمداد، والتجارة الإلكترونية والمحاسبة.

وبهذه المناسبة، قال بريم آناند فيلوماني، مدير النمو الاستراتيجي في زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن زوهو ملتزمة بتمكين المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة من تبني التحول الرقمي والبقاء في صدارة القطاع، عبر تزويدها بالأدوات والموارد التي تحتاجها للنجاح"، وأضاف قائلاً: "في عالم اليوم الرقمي الذي يتسم بتسارع إيقاعه، من الأهمية بمكان بالنسبة للشركات الناشئة أن تعطي الأولوية للتكنولوجيا منذ البداية. وفي هذا الإطار، تأسس برنامج زوهو فور ستارت أبس من أجل تمكين الشركات الناشئة من التركيز على كفاءاتها الجوهرية دون أن تكون مثقلة بأعباء التكاليف الإضافية لتكنولوجيا المعلومات. وقد ساعد البرنامج بنجاح العديد من الشركات عبر مختلف أنحاء المنطقة على تسريع وتيرة نموها".

وبدورها، قالت كوبولاكشمي كريشنا مورثي، المدير العالمي لبرنامج زوهو فور ستارت أبس: "كقاعدة عامة، يُتوقع لأي شركة ناشئة أن تنمو وأن تحافظ على هذا النمو بطريقة رشيقة. وفي أثناء رحلة تحويل فكرة ما إلى نموذج تجاري يعمل بكامل طاقته، تحتاج الشركات الناشئة إلى منظومة دعم متكاملة بدءاً من مرحلة ما قبل الفكرة نفسها. وبصفة عامة، تتكون منظومة الدعم هذه من مرشدين ومقدمي خدمات بنية تحتية، وبيئة تشريعية حكومية من لوائح ومزايا داعمة للشركات الناشئة، ومزودي تكنولوجيا. وبناءً على ذلك، تكمّل زوهو، بواسطة برنامج زوهو فور ستارت أبس، منظومة الدعم هذه عبر توفير إمكانية الوصول إلى تطبيقات زوهو البرمجية الموثوقة والقابلة للتطوير والمتاحة بأسعار معقولة، وذلك من خلال أرصدة محفظة زوهو. وفي ظل مواصلة زوهو الاستثمار والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ازدهار منظومة الشركات الناشئة في البحرين، فإن التوقيت يعتبر مثالياً تماماً لبدء التعاون مع ذا كوليكتف هاب.

وبدورها، قالت خولة الشيخ، مديرة شركة ذا كوليكتف هاب: "متحمسون للشراكة مع زوهو، المنصة الرائدة التي تعمل على تمكين منظومة الشركات الناشئة من خلال تزويدها بالأدوات الأساسية اللازمة للنمو والنجاح. ويتوافق هذا التعاون بشكل مثالي مع مهمة ذا كوليكتف هاب المتمثلة في دعم وتنمية المواهب الريادية في البحرين وخارجها. ومن خلال توحيد الجهود مع زوهو، نهدف إلى توفير قيمة أكبر إلى مجتمع المبتكرين لدينا، وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى تقنيات وموارد عصرية تساعدهم على الازدهار في المشهد التنافسي اليوم".

ويعد زوهو فور ستارت أبس برنامجاً عالمياً تم تصميمه لتمكين الشركات في مراحل نموها المبكرة من تبني الرقمنة من خلال تزويدها برصيد محفظة وموارد للارتقاء بالمهارات الرقمية. وقد حقق البرنامج خطوات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومنذ إطلاقه بشكل رسمي عام 2019، عقد البرنامج أكثر من 20 شراكة استراتيجية مع حاضنات ومسرعات أعمال رائدة عبر المنطقة بما في ذلك "منشآت" Monsha'at و"تقدّم" TAQADAM و"ستارت أب جريند" Startup Grind و"ستارت أب ساوث" StartupSouth وغيرها. ومع أكثر من 2000 شركة ناشئة مسجلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يضم برنامج زوهو فور ستارت أبس مجتمعاً من المبتكرين الذين يستفيدون من حزمة تطبيقات زوهو القائمة إلى السحابة لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو. وقد سهّل البرنامج اعتماد التكنولوجيا للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات، حيث تحول أكثر من 250 عضواً في البرنامج إلى عملاء فعليين منذ العام الماضي وحده.

وتعتبر ذا كوليكتف هاب، المدعومة من شركة "تنمو" Tenmou، أول وأكبر مساحة عمل مجتمعية مشتركة للمستثمرين والشركات الناشئة والمبدعين في البحرين. ومنذ تأسيسها، تحافظ "ذا كوليكتف هاب" على مكانتها في الطليعة في تعزيز الابتكار والتعاون، وتهيئة منظومة أعمال ديناميكية تدعم ريادة الأعمال والنمو، وبالتالي لعب دور حاسم في دعم مجتمع الشركات الناشئة المتنامي في مملكة البحرين. ومع ثلاثة فروع في كل من العدلية وخليج البحرين ومجمع يتيم، أصبحت ذا كوليكتف هاب حجر الزاوية في مشهد ريادة الأعمال في البحرين، حيث تحتضن أكثر من 500 عضواً ضمن قطاعات متنوعة.

ومن خلال إبرام مثل هذه الشراكات مع زوهو، تعمل ذا كوليكتف هاب باستمرار على تزويد أعضائها بأحدث الأدوات والموارد للتفوق في مجالات عملهم وتحقيق النمو المستدام. ومع أكثر من 500 عضواً ومعدل إشغال يزيد عن 70 %، فإن "ذا كوليكتف هاب" ملتزمة بتوسيع نطاق مجتمعها.

وعبر دعم أكثر من 200 فعالية سنوياً، تخلق ذا كوليكتف هاب شبكة علاقات وفرص تعليمية قيّمة، تستقطب ما يزيد عن 5000 زائر كل عام. ومن خلال تزويد أعضائها بإمكانية الوصول إلى حزمة تقنيات زوهو، تعزز ذا كوليكتف هابمن حجم الموارد المتاحة لمجموعة المبتكرين المتنامية في البحرين.

وجدير بالذكر أن منصة "زوهو ون"، وهي نظام التشغيل للشركات، تحتوي على تطبيقات لكل من عمليات المكاتب الأمامية والخلفية مثل المبيعات والتسويق والتعاون والإنتاجية والموارد البشرية والتمويل والعمليات التشغيلية. ومع توفر خدمات ذكية مبنية على هذه التطبيقات ومنصة قوية لتشغيل التطبيقات، تقدم "زوهو ون" حزمة موحدة بالفعل تمنح أصحاب الشركات نظرة شاملة على عملياتهم. ويمكن أيضاً تخصيص المنصة بما يتماشى مع متطلبات مختلف الشركات، وتوسيعها لتضم وظائف مخصصة، وكذلك دمجها مع تطبيقات برمجية أخرى.