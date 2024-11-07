فوز ترمب يعصف بتوقعات خفض الفائدة عالمياً

يعمل صناع السياسة النقدية في مختلف أنحاء العالم على تقييم ما إذا كانت أسوأ مخاوفهم بشأن عودة دونالد للرئاسة ستتحقق، في ظل وعوده بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية، وتخفيض الضرائب مما يوسع العجز في الموازنة الفيدرالية، وإجراء عمليات الترحيل التي قد تؤدي إلى تقليص العمالة منخفضة التكلفة.



التداعيات قد تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة التضخم محلياً، مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي أقل استعداداً لخفض الفائدة. والنتيجة المحتملة هي قوة الدولار وتضييق نطاق السياسات النقدية التيسيرية للدول النامية.



لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، قال: "إذا فرضت دولة بحجم الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 60% على جهات رئيسية - لنتحدث عن الصين - أستطيع أن أؤكد أن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة وتحولات التجارة ستكون هائلة".



في أوروبا، يتوقع "غولدمان ساكس" تخفيضاً إضافياً من البنك المركزي الأوروبي في ظل ضعف النمو بسبب سياسات ترمب. وفي حين يُتوقع أن تخفف الصين سياساتها المالية، إلا أن الأسواق الناشئة قد تضطر إلى تبني مواقف أكثر صرامة لدعم عملاتها.



وفي إشارة لتأثير فوز ترمب، سجل الدولار أكبر مكاسبه أمام العملات الرئيسية منذ 2020، مما دفع ببعض السلطات الآسيوية إلى التعهد بخطوات لحماية عملاتها. وفي الهند، أبدى محافظ البنك المركزي شاكتيكانتا داس تفاؤله، مؤكداً أن بلاده "في وضع جيد وقادرة على التكيف" مع تداعيات الانتخابات.



أما في الصين، والتي استهدفتها رسوم ترمب الجمركية بشكل مباشر، فقد لجأت البنوك الحكومية إلى بيع الدولار لدعم اليوان، الذي تراجع بأكثر من 1%.



"فوز ترمب قد يمهد لتصاعد واسع النطاق في التعريفات الجمركية على مستوى الاقتصاد العالمي، حيث يهدد بزيادة الرسوم إلى 60% على الواردات الصينية و20% على باقي دول العالم، مما سيرفع متوسط الرسوم الأميركية إلى أكثر من 20%، وهو مستوى لم تشهده الولايات المتحدة منذ أوائل القرن العشرين"، وفق مايفا كوزين، وإليونورا مافرويدي من "بلومبرغ إيكونوميكس".



وأضافا: "أقرب شركاء أميركا، مثل المكسيك وكندا، هم الأكثر تضرراً. بالنسبة لمعظم الدول الأخرى، قد تخفي صدمة طفيفة للناتج المحلي الإجمالي تحولاً كبيراً في تدفقات التجارة بعيداً عن الولايات المتحدة".



السياسات الصينية والتداعيات في آسيا

قد يُضطر بنك الشعب الصيني إلى تيسيير سياساته النقدية بوتيرة أسرع، مما قد يؤثر على قيمة اليوان، وفقاً لأليشيا غارسيا هيريرو، كبيرة اقتصاديي آسيا والمحيط الهادئ في "ناتيكسيس". لكنها أشارت إلى أن البنوك المركزية المجاورة قد تكون أقل تحمساً لمثل هذا التحرك إذا خفف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة خفض الفائدة.



وأضافت هيريرو: "قد تكون الأسواق الأميركية مبتهجة، لكن اقتصادات آسيا قد تتعرض لخسائر كبيرة". وأوضحت أن سياسات ترمب تعني مجالاً أقل لتخفيض الفائدة، وهو ما قد تحتاجه البنوك المركزية في وقت الأزمة.



مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية في أوروبا

وصلت تداعيات الانتخابات إلى أوروبا أيضاً، خصوصاً في شرق القارة، حيث تخشى دولها تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية. المخاوف من توتر العلاقات بين واشنطن وبروكسل دفعت المتداولين إلى الضغط على اليورو باتجاه التعادل مع الدولار.



في ظل هذه الظروف، يخيم شبح التعريفات على محاولات كبح التضخم دون التأثير سلباً على النمو الاقتصادي. وبينما يتوقع نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، تسارع نمو الأسعار، شدد على أن الحكم النهائي على الأثر الاقتصادي سيعتمد على وضوح السياسات المقبلة.



قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي: "هناك مخاوف رئيسية هنا، الأولى هي التعريفات الجمركية وسياسات الحماية التجارية التي قد تؤثر سلباً على النمو والتضخم. والثانية هي العجوزات المالية.

لقد رأينا بالفعل ردود فعل الأسواق تجاه العجوزات المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".



وأشار مسؤول بارز في بنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن التعريفات الجمركية الكبيرة التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الصين قد يكون لها "أثر سلبي" على أستراليا، على الرغم من أن الدولار الأسترالي لم يظهر حتى الآن ردود فعل كبيرة على أساس التجارة المتوازنة بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات.

وقال مساعد محافظ البنك كريستوفر كينت أمام البرلمان في كانبرا: "عندما يتعلق الأمر بالتعريفات، لا نعلم حجمها ولا على من ستُطبق تحديداً. القلق الأكبر هو من تأثير التعريفات الكبيرة على الصين، مما قد يؤثر سلباً علينا".



أثار فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية شكوكاً بشأن الآفاق الاقتصادية والتأثير المحتمل لذلك الفوز على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماعات المقبلة.



تأثير ترمب على العملات

في الوقت ذاته، يستعد حلفاء الولايات المتحدة الآخرون لزيادة التوترات، حيث يرى البنك المركزي التايواني أن سياسات ترمب ستؤثر على العملة المحلية، التي سجلت أكبر انخفاض لها هذا العام. وأوضح رئيس قسم العملات الأجنبية في البنك المركزي التايواني، يوجين تساي، أن "ترمب سيؤثر بشكل غير مباشر على الدولار التايواني من خلال تأثيره على صعود أو هبوط الدولار الأميركي وقرارات المستثمرين الأجانب تجاه الأسهم التايوانية".



وامتد القلق إلى الأسواق العالمية، حيث تراجعت عملات مثل البيزو المكسيكي وراند جنوب أفريقيا على وقع المخاوف المتعلقة بسياسة "أميركا أولاً".



وأعلن البنك المركزي الماليزي عن مراقبته عن كثب للتطورات العالمية، بما في ذلك الانتخابات الأميركية، وأنه مستعد لإدارة تقلبات السوق وضمان استقرار الأوضاع، وفق ما قاله متحدث عبر البريد الإلكتروني.



كما أكد بنك إندونيسيا استعداده لاستقرار الروبية من التقلبات المفرطة بعد أن وصلت إلى أضعف مستوياتها منذ قرابة ثلاثة أشهر. وقال المحافظ بيري وارجيو أمام البرلمان إن فوز ترمب سيعزز على الأرجح قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.