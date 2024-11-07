الحاج توفيق يدعو لفتح مكتب بريد بمقر تجارة عمان

بحثت غرفة تجارة عمان مع شركة البريد الاردني خلال لقاء مشترك عدة قضايا ذات صلة بأعمال قطاعات التجارة والخدمات بالعاصمة عمان، وبما يدعم التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والمالية التي تقدمها الشركة.



ودعا رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق الى دراسة امكانية فتح مكتب للبريد الاردني في مركز خدمة المكان الواحد القائم بمقر غرفة تجارة عمان لتقديم الخدمات لاعضاء هيئتها العامة والقطاع التجاري والخدمي لغايات تسهيل أعمالهم.



واشار لدور البريد الأردني في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير حلول لوجستية تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن شركة البريد من المؤسسات الرائدة في توفير الخدمات العصرية وتحسين نوعيتها وإدخال أخرى جديدة.



ولفت الحاج توفيق، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ان الخدمات التي توفرها اليوم شركة البريد تعتبر من ركائز البنية التحتية الفعالة التي تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال بالمملكة، ولا سيما ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، مشددا على ضروة تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين.



بدورها، استعرضت مديرعام شركة البريد الاردني بالوكالة هنادي الطيب المشاريع والخدمات الالكترونية التي يتم تنفيذها بمجال التحول الرقمي، لافتة الى اطلاق حزمة من البطاقات المدفوعة مسبقا بعملات أجنبية عديدة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي.



وأشارت الطيب الى ان إصدار البطاقات جاء بعد دراسة لواقع السوق المحلية وتلبيةً لحاجة المواطنين، سواء الطلاب في الخارج او المسافرين للسياحة والعلاج او متابعة الاعمال، لتوفير بطاقات آمنة ومعتمدة عالمياً، يتم تعبئتها بالعملة المناسبة ودون أي عمولات أو فوائد.



من جهتهم، أشاد اعضاء مجلس الإدارة الحضور بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة والتطور الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية بالخدمات والتي لعبت دورًا مهما بتيسير المعاملات التجارية للتجار والمستثمرين.



وحضر اللقاء نائبا رئيس الغرفة نبيل الخطيب وبهجت حمدان، وأمين الصندوق خطاب البنا، ونائب أمين السر فلاح الصغير وعضو مجلس ادإرة الغرفة امجد السويلميين.