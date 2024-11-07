الأردن يجذب الأنظار بمعرض سوق السفر العالمي WTM في لندن

شاركت هيئة تنشيط السياحة الأردنية في فعاليات سوق السفر العالمي "WTM" والمنعقد في لندن، بحضور مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، ورئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، إلى جانب الملكية الأردنية للطيران، والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان ، بالإضافة إلى 23 مكتباً سياحياً وفندقاً أردنياً، وبحضور السفير الأردني في لندن، منار الدباس.



وفي اليوم الأول للمعرض، عُقد مؤتمر صحفي حضره الدكتور عبدالرزاق عربيات، والدكتور فارس بريزات، ومؤيد أبو رمان؛ لإطلاق أحدث فيديو ترويجي للأردن.

وأعلن عربيات عن حصول الأردن على جائزة مرموقة من شركة Lonely Planet الإعلامية الرائدة، وإدراج " درب الأردن (Jordan Trail)" ضمن قائمة أفضل التجارب السياحية العالمية لعام 2025.

والتقى الدكتور عربيات، مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وتشجيع السياحة البينية، مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات.

وصرَّح عربيات عن استضافة ثلاث فعاليات سياحية عالمية كبرى في عام 2025، والتي تشمل:

قمة“G Adventures GX Summit” التي تُعقد لأول مرة في المملكة؛ وتهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والمسؤولة، وقمة“Resilience through Investment and Innovation Summit” التي ستتناول آليات تعزيز القطاع السياحي عبر الاستثمار والابتكار، واستضافة مؤتمر“Annual Destination Wedding Planners Congress” في العقبة في شهر 10 عام 2025.

من جانبه قال السفير الأردني في لندن منار الدباس إن مشاركة الأردن في معرض WTM بلندن تعكس التزام المملكة بتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية وإبراز ما تتمتع به من تنوع سياحي فريد.

وأضاف أن هذه الشراكة مع لندن تمثل خطوة استراتيجية لتقوية الروابط السياحية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

يستمر المعرض، الذي يمتد من 5 إلى 7 نوفمبر، لمدة ثلاثة أيام، ويشهد مشاركة واسعة من جهات محلية، عربية، ودولية، حيث شهد الجناح الأردني في يومه الأول تفاعلاً لافتاً من قبل ممثلي الشركات السياحية الأجنبية. ويُعتبر هذا المعرض من أبرز الفعاليات السياحية العالمية، ما يجعله فرصة متميزة لتعزيز حركة السياحة العالمية الوافدة إلى المملكة الأردنية.