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مشاريع لطلبة جامعة البترا تفوز في مسابقة هاكثون WEFE Nexus وتتأهل إلى السفر إلى ألمانيا

11/7/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




فازت أربعة مشاريع ريادية لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا في مسابقة "هاكثون WEFE Nexus"، لتتأهل إلى السفر إلى ألمانيا لعرض ابتكاراتها والمشاركة في ورش عمل متخصصة في جامعة H-BRS الألمانية، وذلك ضمن برنامج مدعوم من مؤسسة DAAD الألمانية.
قدمت المشاريع الفائزة حلولًا مبتكرة تهدف إلى معالجة التحديات في مجالات الغذاء، والطاقة، والمياه، والبيئة.
وقدم مشروع Green Guide الذي أعده الطلبة: أيهم التميمي، وبراء أبو سيف، وعمرو عبد القادر، حلولًا بيئية مستدامة، من خلال العمل على توجيه الأفراد والمجتمعات نحو ممارسات صديقة للبيئة اعتمادًا على أدوات ونصائح عملية تساعد في تقليل التأثير البيئي وتحقيق استدامة طويلة الأمد.
وقدم مشروع Peer to Peer Energy Trading الذي أعدته الطالبة أحلام زهران، حلولًا بيئية تعزز تداول الطاقة بين الأفراد بطريقة مبتكرة ومستدامة، ويتيح المشروع للمستهلكين تبادل فائض الطاقة المنتجة، وهو ما يساعد في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتعزيز استقلالية الطاقة.
وقدم مشروع Ask your boat الذي أعده الطالبان محمد عبد ربه، ومحمد مكي، حلولًا لتحسين استخدام الموارد المائية عبر تكنولوجيا مبتكرة، ويركز المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير حلول ذكية تسهم في الاستدامة وتلبي احتياجات المناطق التي تعاني من نقص المياه.
وقدم مشروع Greentech الذي أعده الطالبان أنس العملة، ودانية شحادة، تقنيات مبتكرة في المجال البيئي تساهم في إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية. ويرتكز المشروع على تكنولوجيا تهدف إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يدعم التنمية المستدامة.
ورعى عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي فعاليات مسابقة "هاكثون WEFE Nexus" ، التي نظمتها الكلية بالتعاون مع كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك وجامعة H-BRS الألمانية، بدعم من مؤسسة DAAD الألمانية، تنافس فيها اثنان وثلاثون طالبًا وطالبة من جامعتَي البترا واليرموك للعمل على تطوير مشاريع ريادية تستجيب للتحديات التي يواجهها الأردن في مجالات الغذاء، والطاقة، والبيئة، والمياه.
شملت الفعالية سلسلة من المحاضرات قدمها محاضرون من كلية الحجاوي وجامعة H-BRS الألمانية حول تطبيقات التكنولوجيا في مجالات الاستدامة والطاقة وريادة الأعمال، وعرض الطلبة مشاريعهم في جامعة اليرموك بإشراف مدير مركز الإبداع والريادة في جامعة البترا الدكتور عبد الكريم البنا.
اختتمت المسابقة بإعلان تأهل أربعة مشاريع من جامعة البترا إلى السفر إلى ألمانيا. وسيحصل الطلبة الفائزون على فرصة لعرض مشاريعهم في جامعة "H-BRS

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