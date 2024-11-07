تراجع أسعار الذهب يعزز زيادة الطلب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- توقع عاملون في سوق الذهب المحلية عودة ارتفاع الطلب على الذهب وسط تراجع أسعاره عالميا أول أمس بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب
بالانتخابات الرئاسية الأميريكة.
ولامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز ترامب إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة).
وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفد أكثر من 134 دولارا منذ ذلك الحين.
وتوقع نقيب نقابة تجارة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن يتحسن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلية خلال الفترة القادمة على ضوء انخفاض أسعار الذهب عالميا.
وأكد علان، أن النقابة حريصة على الاستجابة لمتغيرات الأسعار في الأسواق العالمية سواء كانت في اتجاه صعودي أو هبوطي وعكسها بشكل مباشر وسريع على السوق المحلي، مبينا أن النقابة أصدرت يوم الأربعاء 3 نشرات تسعيرية عكست خلالها الانخفاض الذي سجله الذهب على مدار اليوم الكامل، حيث انخفض سعر الأونصة الواحدة بحوالي 100 دولار.
وتوقع علان أن تستمر أسعار الذهب بالانخفاض عالميا خلال الفترة القادمة عطفا على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة المتوقعة سواء سياسيا من حيث توجه ترمب المعلن بالدفع نحو إيقاف الحروب والنزاعات في العالم، أو اقتصاديا من حيث التوجه إلى مزيد من الحمائية التجارية ودعم الصناعات الأميركية مقابل فرض رسوم على المستوردات ما سينعكس على قيمة الدولار، وبالتالي استمرار تراجع أسعار الذهب.
وأشار إلى أن الانخفاض الذي سيشهده الذهب في المرحلة القادمة سيكون ضمن نطاق تصحيح، ومن المستبعد أن تعود الأسعار إلى مستوى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
بدوره، أكد أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات سليم ذيب أنه من المتوقع أن ينعكس انخفاض سعر الذهب عالميا على نشاط سوق محليا واستعادة الطلب الذي انخفض بصورة واضحة خلال الأشهر الماضية على خلفية الارتفاعات المتوالية للمعدن الأصفر عالميا منذ بداية العام.
وبين ذيب أن الانخفاض الكبير لأسعار الذهب من المرجح استمراره على مدى الفترة القادمة، ما سيشجع المواطنين على الإقبال على شراء الذهب، خاصة المقبلين على الزواج، موضحا أنه مقدار الانخفاض الذي طرأ على الأسعار محليا خلال اليومين الماضين ناهز الدينارين.
إلى ذلك كشف المستثمر في القطاع يزن دعنا عن استجابة السوق محليا للانخفاض الذي حدث عالميا، حيث لمست المحال حركة إقبال واضحة في اتجاهين، الاتجاه الأول من قبل المواطنين، إذ حفز انخفاض الأسعار المواطنين والعائلات على شراء الذهب، أما الاتجاه الثاني فكان عكسيا بإقبال بعض المدخرين على بيع الذهب لديهم خاصة الذين ادخروه مؤخرا خشية أن يفقد الذهب المزيد من قيمته.
وحول أسعار الذهب في السوق المحلية ليوم أمس الخميس، أظهرت نشرة الأسعار الصادرة عن نقابة تجارة الحلي والمجوهرات استقرارها عن نشرتها المسائية ليوم أول أمس والتي انخفض خلالها أسعار الذهب محليا بقيمة ناهزت نحو 1.3 دينار.
ووفقا لنشرة بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 من محلات الصاغة 54.2 دينار والشراء عند 52.2 دينار.
وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 62.4 دينار والشراء عند 60 دينارا، كذلك بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 48.1 و44.6 دينار على التوالي.
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