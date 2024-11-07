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تراجع أسعار الذهب يعزز زيادة الطلب

11/7/2024 2:58:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- توقع عاملون في سوق الذهب المحلية عودة ارتفاع الطلب على الذهب وسط تراجع أسعاره عالميا أول أمس بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميريكة.
ولامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمس الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز ترامب إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة).
وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفد أكثر من 134 دولارا منذ ذلك الحين.
وتوقع نقيب نقابة تجارة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن يتحسن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلية خلال الفترة القادمة على ضوء انخفاض أسعار الذهب عالميا.
وأكد علان، أن النقابة حريصة على الاستجابة لمتغيرات الأسعار في الأسواق العالمية سواء كانت في اتجاه صعودي أو هبوطي وعكسها بشكل مباشر وسريع على السوق المحلي، مبينا أن النقابة أصدرت يوم الأربعاء 3 نشرات تسعيرية عكست خلالها الانخفاض الذي سجله الذهب على مدار اليوم الكامل، حيث انخفض سعر الأونصة الواحدة بحوالي 100 دولار.
وتوقع علان أن تستمر أسعار الذهب بالانخفاض عالميا خلال الفترة القادمة عطفا على سياسة الإدارة الأميركية الجديدة المتوقعة سواء سياسيا من حيث توجه ترمب المعلن بالدفع نحو إيقاف الحروب والنزاعات في العالم، أو اقتصاديا من حيث التوجه إلى مزيد من الحمائية التجارية ودعم الصناعات الأميركية مقابل فرض رسوم على المستوردات ما سينعكس على قيمة الدولار، وبالتالي استمرار تراجع أسعار الذهب.
وأشار إلى أن الانخفاض الذي سيشهده الذهب في المرحلة القادمة سيكون ضمن نطاق تصحيح، ومن المستبعد أن تعود الأسعار إلى مستوى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.
بدوره، أكد أمين سر نقابة الحلي والمجوهرات سليم ذيب أنه من المتوقع أن ينعكس انخفاض سعر الذهب عالميا على نشاط سوق محليا واستعادة الطلب الذي انخفض بصورة واضحة خلال الأشهر الماضية على خلفية الارتفاعات المتوالية للمعدن الأصفر عالميا منذ بداية العام.
وبين ذيب أن الانخفاض الكبير لأسعار الذهب من المرجح استمراره على مدى الفترة القادمة، ما سيشجع المواطنين على الإقبال على شراء الذهب، خاصة المقبلين على الزواج، موضحا أنه مقدار الانخفاض الذي طرأ على الأسعار محليا خلال اليومين الماضين ناهز الدينارين.
إلى ذلك كشف المستثمر في القطاع يزن دعنا عن استجابة السوق محليا للانخفاض الذي حدث عالميا، حيث لمست المحال حركة إقبال واضحة في اتجاهين، الاتجاه الأول من قبل المواطنين، إذ حفز انخفاض الأسعار المواطنين والعائلات على شراء الذهب، أما الاتجاه الثاني فكان عكسيا بإقبال بعض المدخرين على بيع الذهب لديهم خاصة الذين ادخروه مؤخرا خشية أن يفقد الذهب المزيد من قيمته.
وحول أسعار الذهب في السوق المحلية ليوم أمس الخميس، أظهرت نشرة الأسعار الصادرة عن نقابة تجارة الحلي والمجوهرات استقرارها عن نشرتها المسائية ليوم أول أمس والتي انخفض خلالها أسعار الذهب محليا بقيمة ناهزت نحو 1.3 دينار.
ووفقا لنشرة بلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 من محلات الصاغة 54.2 دينار والشراء عند 52.2 دينار.
وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 62.4 دينار والشراء عند 60 دينارا، كذلك بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 48.1 و44.6 دينار على التوالي.

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