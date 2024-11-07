منتدون يستذكرون محطات أدبية في مسيرة الروائي والشاعر تيسير السبول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- في ذكرى رحيل الشاعر والروائي الأردني تيسير السبول أقامت رابطة الكتاب الأردنيين ندوة
بعنوان "أدب تيسير السبول"، تحدث فيها أستاذ الأدب العربي في جامعة
فيلادلفيا د. محمد عبيدالله.
استعرض عبيدالله في بداية الندوة الآثار التي تركها السبول وتتمثل في أعماله المعروفة، منها ديوانه (أحزان صحراوية) الذي جمعت فيه قصائده منذ العام 1959 وحتى العام 1967، وأصدرت طبعته الأولى عن دار النهار في بيروت، العام 1968. وتحول بعد ذلك إلى الكتابة القصصية والروائية ومن حصادها رائعته (أنت منذ اليوم)، التي صدرت أيضا عن دار النهار، بيروت 1968، بعد فوزها مع رواية "الكابوس"، لأمين شنار بجائزة ملحق جريدة النهار اللبنانية.
كما أن السبول ترك إلى جانب هذين الأثرين المهمين وفقا للمحاضر عددا قليلا من القصص القصيرة (هندي أحمر، صياح الديك) وسيناريو تلفزيوني (الله يرحمهم)، إلى جانب مقالاته الأدبية والفكرية وأحاديثه الإذاعية. وله ترجمات تدل على ثقافته وإطلالته على الثقافات الأجنبية، مثل ترجمته لمختارات من رباعيات الخيام عن الإنجليزية، وترجمته لقصة (الخطيئة (لإدوارد مكارثي).
عبيدالله تحدث في البداية عن السبول الشاعر، حيث أشار إلى أنه "ترك ديوانا شعريا واحدا بعنوان (أحزان صحراوية)، كتبت قصائده في الفترة من نهاية الخمسينيات وحتى العام 1967، ونشرت قصائده قبل ذلك في المجلات المرموقة آنذاك مثل: الآداب، الأفق الجديد، الأديب، الثقافة... ولفتت الانتباه إلى موهبته ضمن موجة شعر الستينيات في الأردن وفلسطين، إلى جانب شعراء معروفين ساروا في طريق قصيدة التفعيلة مثل: أمين شنار، عبد الرحيم عمر وسليم دبابنة".
وأضاف المحاضر أن ديوان (أحزان صحراوية)، هو ديوان حميم في مذهبه العاطفي الرومانسي، وإيقاعاته العالية التي يتداخل فيها إيقاع التقفية مع الإيقاعات الداخلية المتأتية من حساسية خاصة للغة والموسيقا. معظم قصائد الديوان تذهب نحو النزعة الغنائية العاطفية، وتميل إلى شكل القصيدة القصيرة المكثفة، فترثي الحب الخائب أو تعرض لصور من الغياب والفراق والوحدة والحب الضائع والبكاء على الراحلين، وتتركز القصيدة على العاطفة الحزينة الأسيفة وتكييف الغنائية مع روح صحراوية تصلها بالقصيدة العربية القديمة ذات النفس الغنائي الأصيل.
أوضح عبيدالله قائلا: "يمكن أن نمثل على شاعرية تيسير السبول المتدفقة ببعض المقاطع، يقول على سبيل المثال: "دمعتان/طفتا فوق دخان/ وعلى رأس لساني/ صبّتا طعم الألق/ عندها أحسست قلبي/ كنسيج من حرير يحترق"، مبينا اهتمام السبول بموسيقا القصيدة وتركيزها العاطفي، وحمولتها الوجدانية المؤثرة، ونلتفت إلى الحضور المركزي للذات أو الأنا التي تشكل عصب القصيدة وجوهرها، مما يؤدي إلى تردد ضمائر المتكلم أو كثرة المشيرات الذاتية في قصيدته، "كنت أعلم/أنني ضيعت مأساتي وأني/مرة في العمر لم أقبض مسرّهْ/أنني ما عدت أعصابا/وعظما – صرت فكرهْ/محض فكرهْ".
ورأى المحاضر أن هناك تكرارا في الديوان (أحزان صحراوية) لعدد من القصائد، كأنها إعادة صياغة أو ترداد لنشيد غنائي متكرر، لا يمل الشاعر من محاورته أو الدوران حوله، صوت داخلي لا يتوقف حنينه: "كأن الصوت في طيات صدري/رجّع اليوم حنينهْ/فأراه/بدويا خطت الصحراء لا جدوى خطاهْ/موحشا يرقب آثار الطلولْ"، وحتى عندما يغدو الضمير والمشير جماعيا بصيغة (نحن) وتفريعاتها، فإنه يظل على غنائيته وذاتيته ولا يبتعد عن أن يكون وجها آخر من وجوه (أنا): "نحن جسر للكوابيس الثقيلهْ/ترعد الأجيال فينا/ونعاني الموت غيلهْ".
وقال عبيدالله: "إنه يوجد في هذا الديوان قصيدة مهمة هي (حلولية)، حيث يبلغ التعبير الرومانسي حدا من امحاء الذات في الأشياء والتراسل معها وإلقاء عواطف الفرد عليها في صورة من صور التصوف الرومانسي الذي لامسه في بعض مراحله وحاول الاقتراب منه: "للحظة منسية بغير ما يقين/تراشقت في خاطري أصداء/كأنما نشيج/أنا الحزين أم هي الأشياء/أنا أكون؟ لم أكن/وحين لا أكون/من الذي يرى الخليج والصخور والفضاء/لعلها لعلها الأشياء ترى الأشياء".
وأشار المحاضر إلى القصيدة التي تركها السبول والتي وقف عليها الدارسون طويلا وهي، تشبه وصية (ماياكوفسكي) لكنه يوجهها إلى (الصديق) المجهول وليس إلى شخص محدد، إنها تشبه أن تكون موجهة إلى الناس جميعا، ألا يدينوه، بعدما اختلفت به الطريق، وأيقن بحتمية السقوط أو اختاره وصمم عليه :"أنا يا صديقي/ أسير مع الوهم أدري/أيمم نحو تخوم النهاية/نبيا غريب الملامح أمضي/إلى غير غاية/سأسقط لابد يملأ جوفي الظلام/نبيا قتيلا وما فاه بعد بآية/ وأنت صديقي/وأعلم، لكن قد اختلفت بي طريقي/سأسقط لابد/أسقط يملأ جوفي الظلام/ عذيرك بعد/إذا ما التقينا بذات منام/تروح الغداة وتنسى/لكم أنت تنسى/عليك السلام".
ثم تحدث عبيدالله عن رواية (أنت منذ اليوم) تلك الرواية التي تركت الأثر الأهم الذي ضمن للسبول مكانة باقية هو روايته القصيرة المؤثرة (أنت منذ اليوم) التي كتبها في النصف الثاني منذ العام 1967 وبدايات 1968، فهي تأتي على ذكر حزيران وتحاكم الهزيمة وتعرض لمقدماتها عرضا نقديا تحليليا يمتد منذ العام 1948، عندما كان عربي/ بطل الرواية طفلا في القرية، واستمع إلى أحاديث شقيقه العائد من الجبهة عن نفاد الرصاص وعن أوامر الانسحاب. ثم يتتبع عبر لقطاته الدالة مظاهر فساد الواقع وخرابه على مدى السنوات التالية التي أوصلت الأمة إلى هزيمة العام 1967.
ورأى المحاضر أن السبول توقف عند صور من خراب الحياة الثقافية والأدبية، ومشاهد من خراب السياسة الرسمية والحياة الحزبية والعنف الذي يتكشف في ممارسات الحزبيين والسياسيين ورجال المباحث الذي عرفهم عربي في غير عاصمة عربية. وتتسع الرواية على كثافتها لوجوه من تعرية الواقع في عواصم ومدن بلاد الشام، ويشير فيها إلى تأرجح تلك المدن بين وجوه الانقلابات والقمع وخراب الواقع المجتمعي على مستوى الأسر ومستوى التكوينات الأعقد. كما صور سبول معاينة بطله المأساوي عربي للجسر المهدم على نهر الأردن ووصف جثة الجندي المرمية قرب الجسر التي تشير إلى رائحة الهزيمة، ولكنها لا تخل ببسالة الشهداء وتضحياتهم.
ونوه عبيدالله إلى أن الرواية هي تميز شديدة واضحة التجديد قياسا إلى نهاية الستينيات. وهي من أوائل الروايات التي تمردت على الواقع عبر نقده وتعريته، مثلما تمردت على تقاليد النوع الروائي فكسرت انتظام الزمن وخرجت على العناصر التقليدية لتميل إلى نمط شفيف من الكثافة والاختزال، بحيث تغني اللقطة والصورة عن الحكاية الممتدة، أو عن السرد التفصيلي المتتابع.
وأشار المحاضر إلى أن النقاد والقراء ربطوا هذه الرواية القصيرة بهزيمة حزيران 1967م، وهي مرتبطة بها ارتباطا قويا، إذ كتبت بعيد الهزيمة، ونالت مناخات حزيران ومجريات الحرب والهزيمة اهتماماً جلياً من المؤلف، وبدت شديدة التأثير على الشخصية (عربي)، والفصول الثلاثة الأخيرة هي الفصول المركزة التي صورت فيها الرواية آثار الهزيمة، وتضمنت سرد زيارة (عربي) إلى الجسر ونهر الأردن كأنه يعاين الآثار المباشرة ويضع نفسه في قلبها. وهي رحلة حقيقية غير متخيلة قام بها تيسير السبول مع عدد من رفاقه بعيد انتهاء الحرب، ووفق شهادة صادق عبد الحق كان تيسير مشدودها متألماً يردد اللازمة الغنائية للقصيدة أو الأنشودة الوطنية التي اختصر منها عنوان روايته (أنت منذ اليوم لي يا وطني).
وأضاف عبيدالله أن السبول جزأ روايته تجزئة قصدية إلى تسعة فصول، يبرز انقسامها بالأرقام المتسلسلة، وكل فصل منها يتجزأ هو الآخر إلى وحدات فرعية قصيرة، وما من خط أو مسار يمكن للقارئ أو الكاتب متابعته وتطويره، وإنما هناك لوحات أو صور أو مزق وأشتات مختارة، يكتفي المؤلف منها باختيار ذراها الصياغية والتعبيرية الدالة، ويميل إلى التكثيف والاجتزاء والحذف، دون أن يتخلى في كل ذلك عن روح النقد والمساءلة والكشف عن العيوب والنقائص ووجوه الخلل، في المؤسسات الاجتماعية (الأسرة)، أو الدينية (الخطباء والوعاظ)، أو المؤسسات الثقافية (نقد الطبقة المثقفة)، أو المؤسسات السياسية (الأحزاب)، أو حتى الدولة (السلطة). فهي بهذا المعنى رواية ناقدة تتخذ موقفا صريحا من الواقع المتعفن الشبيه بصحن الفستق الذي عجز عربي عن العثور على حبة غير متعفنة فيه.
ثم تحدث المحاضر عن سمات هذه الرواية التي قال إنها على الرغم قصرها واقترابها من شكل (الرواية القصيرة)، فإنها بما فيها من كثافة وتركيز وحيوية، انطوت على سمات كثيرة جعلت منها بداية رائدة للرواية الجديدة، أو ما بعد الحداثية وفق بعض النقاد، وتمكنت بمنظورها النقدي الجارح من تخطي السمات التقليدية إلى سمات جديدة لم تظهر بوضوح قبلها في الكتابات الروائية العربية، ومن هذه السمات: "غنائية الرواية وشعريتها مضمونا وتعبيرا، تقديم رواية اللوحات والصور المجزأة غير التامة، المراوحة الحرة بين السرد والحوار والوصف بحيوية وكثافة.
وتوظيف الكوابيس والأحلام بطريقة جديدة تكشف عن سيكولوجيا الشخصية وجراحها ومكبوتاتها، حديث الرواية عن نفسها مما يدخل في تقنية (الميتا سرد)، التناص الانتقائي من خلال اللمحات التاريخية المرتبطة بدلائل القمع في التاريخ القديم، الجرأة في توظيف اللغة اليومية والمحكية، وجمل من الأغنيات والأناشيد وصور الثقافة العامة، بوصفها جزءا من السياق الثقافي المقصود بالنقد والمساءلة، تجريد الأماكن وعدم تسميتها تسمية مباشرة، والميل إلى التعامل الإيحائي مع المكان من دون كشفه كشفا صريحا مباشرا، لمحات السخرية من خلال المفارقات والتباينات بين المتحقق والمحكي عنه والمحلوم به.
ويذكر أن تيسير السبول
(15 يناير 1939 - 15 نوفمبر تشرين الثاني 1973)، هو شاعر وكاتب وروائي أردني ولد في مدينة الطفيلة جنوب الأردن.
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