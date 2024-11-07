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منتدون يستذكرون محطات أدبية في مسيرة الروائي والشاعر تيسير السبول

11/7/2024 2:45:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- في ذكرى رحيل الشاعر والروائي الأردني تيسير السبول أقامت رابطة الكتاب الأردنيين ندوة بعنوان "أدب تيسير السبول"، تحدث فيها أستاذ الأدب العربي في جامعة فيلادلفيا د. محمد عبيدالله.
استعرض عبيدالله في بداية الندوة الآثار التي تركها السبول وتتمثل في أعماله المعروفة، منها ديوانه (أحزان صحراوية) الذي جمعت فيه قصائده منذ العام 1959 وحتى العام 1967، وأصدرت طبعته الأولى عن دار النهار في بيروت، العام 1968. وتحول بعد ذلك إلى الكتابة القصصية والروائية ومن حصادها رائعته (أنت منذ اليوم)، التي صدرت أيضا عن دار النهار، بيروت 1968، بعد فوزها مع رواية "الكابوس"، لأمين شنار بجائزة ملحق جريدة النهار اللبنانية.
كما أن السبول ترك إلى جانب هذين الأثرين المهمين وفقا للمحاضر عددا قليلا من القصص القصيرة (هندي أحمر، صياح الديك) وسيناريو تلفزيوني (الله يرحمهم)، إلى جانب مقالاته الأدبية والفكرية وأحاديثه الإذاعية. وله ترجمات تدل على ثقافته وإطلالته على الثقافات الأجنبية، مثل ترجمته لمختارات من رباعيات الخيام عن الإنجليزية، وترجمته لقصة (الخطيئة (لإدوارد مكارثي).
عبيدالله تحدث في البداية عن السبول الشاعر، حيث أشار إلى أنه "ترك ديوانا شعريا واحدا بعنوان (أحزان صحراوية)، كتبت قصائده في الفترة من نهاية الخمسينيات وحتى العام 1967، ونشرت قصائده قبل ذلك في المجلات المرموقة آنذاك مثل: الآداب، الأفق الجديد، الأديب، الثقافة... ولفتت الانتباه إلى موهبته ضمن موجة شعر الستينيات في الأردن وفلسطين، إلى جانب شعراء معروفين ساروا في طريق قصيدة التفعيلة مثل: أمين شنار، عبد الرحيم عمر وسليم دبابنة".
وأضاف المحاضر أن ديوان (أحزان صحراوية)، هو ديوان حميم في مذهبه العاطفي الرومانسي، وإيقاعاته العالية التي يتداخل فيها إيقاع التقفية مع الإيقاعات الداخلية المتأتية من حساسية خاصة للغة والموسيقا. معظم قصائد الديوان تذهب نحو النزعة الغنائية العاطفية، وتميل إلى شكل القصيدة القصيرة المكثفة، فترثي الحب الخائب أو تعرض لصور من الغياب والفراق والوحدة والحب الضائع والبكاء على الراحلين، وتتركز القصيدة على العاطفة الحزينة الأسيفة وتكييف الغنائية مع روح صحراوية تصلها بالقصيدة العربية القديمة ذات النفس الغنائي الأصيل.
أوضح عبيدالله قائلا: "يمكن أن نمثل على شاعرية تيسير السبول المتدفقة ببعض المقاطع، يقول على سبيل المثال: "دمعتان/طفتا فوق دخان/ وعلى رأس لساني/ صبّتا طعم الألق/ عندها أحسست قلبي/ كنسيج من حرير يحترق"، مبينا اهتمام السبول بموسيقا القصيدة وتركيزها العاطفي، وحمولتها الوجدانية المؤثرة، ونلتفت إلى الحضور المركزي للذات أو الأنا التي تشكل عصب القصيدة وجوهرها، مما يؤدي إلى تردد ضمائر المتكلم أو كثرة المشيرات الذاتية في قصيدته، "كنت أعلم/أنني ضيعت مأساتي وأني/مرة في العمر لم أقبض مسرّهْ/أنني ما عدت أعصابا/وعظما – صرت فكرهْ/محض فكرهْ".
ورأى المحاضر أن هناك تكرارا في الديوان (أحزان صحراوية) لعدد من القصائد، كأنها إعادة صياغة أو ترداد لنشيد غنائي متكرر، لا يمل الشاعر من محاورته أو الدوران حوله، صوت داخلي لا يتوقف حنينه: "كأن الصوت في طيات صدري/رجّع اليوم حنينهْ/فأراه/بدويا خطت الصحراء لا جدوى خطاهْ/موحشا يرقب آثار الطلولْ"، وحتى عندما يغدو الضمير والمشير جماعيا بصيغة (نحن) وتفريعاتها، فإنه يظل على غنائيته وذاتيته ولا يبتعد عن أن يكون وجها آخر من وجوه (أنا): "نحن جسر للكوابيس الثقيلهْ/ترعد الأجيال فينا/ونعاني الموت غيلهْ".
وقال عبيدالله: "إنه يوجد في هذا الديوان قصيدة مهمة هي (حلولية)، حيث يبلغ التعبير الرومانسي حدا من امحاء الذات في الأشياء والتراسل معها وإلقاء عواطف الفرد عليها في صورة من صور التصوف الرومانسي الذي لامسه في بعض مراحله وحاول الاقتراب منه: "للحظة منسية بغير ما يقين/تراشقت في خاطري أصداء/كأنما نشيج/أنا الحزين أم هي الأشياء/أنا أكون؟ لم أكن/وحين لا أكون/من الذي يرى الخليج والصخور والفضاء/لعلها لعلها الأشياء ترى الأشياء".
وأشار المحاضر إلى القصيدة التي تركها السبول والتي وقف عليها الدارسون طويلا وهي، تشبه وصية (ماياكوفسكي) لكنه يوجهها إلى (الصديق) المجهول وليس إلى شخص محدد، إنها تشبه أن تكون موجهة إلى الناس جميعا، ألا يدينوه، بعدما اختلفت به الطريق، وأيقن بحتمية السقوط أو اختاره وصمم عليه :"أنا يا صديقي/ أسير مع الوهم أدري/أيمم نحو تخوم النهاية/نبيا غريب الملامح أمضي/إلى غير غاية/سأسقط لابد يملأ جوفي الظلام/نبيا قتيلا وما فاه بعد بآية/ وأنت صديقي/وأعلم، لكن قد اختلفت بي طريقي/سأسقط لابد/أسقط يملأ جوفي الظلام/ عذيرك بعد/إذا ما التقينا بذات منام/تروح الغداة وتنسى/لكم أنت تنسى/عليك السلام".
ثم تحدث عبيدالله عن رواية (أنت منذ اليوم) تلك الرواية التي تركت الأثر الأهم الذي ضمن للسبول مكانة باقية هو روايته القصيرة المؤثرة (أنت منذ اليوم) التي كتبها في النصف الثاني منذ العام 1967 وبدايات 1968، فهي تأتي على ذكر حزيران وتحاكم الهزيمة وتعرض لمقدماتها عرضا نقديا تحليليا يمتد منذ العام 1948، عندما كان عربي/ بطل الرواية طفلا في القرية، واستمع إلى أحاديث شقيقه العائد من الجبهة عن نفاد الرصاص وعن أوامر الانسحاب. ثم يتتبع عبر لقطاته الدالة مظاهر فساد الواقع وخرابه على مدى السنوات التالية التي أوصلت الأمة إلى هزيمة العام 1967.
ورأى المحاضر أن السبول توقف عند صور من خراب الحياة الثقافية والأدبية، ومشاهد من خراب السياسة الرسمية والحياة الحزبية والعنف الذي يتكشف في ممارسات الحزبيين والسياسيين ورجال المباحث الذي عرفهم عربي في غير عاصمة عربية. وتتسع الرواية على كثافتها لوجوه من تعرية الواقع في عواصم ومدن بلاد الشام، ويشير فيها إلى تأرجح تلك المدن بين وجوه الانقلابات والقمع وخراب الواقع المجتمعي على مستوى الأسر ومستوى التكوينات الأعقد. كما صور سبول معاينة بطله المأساوي عربي للجسر المهدم على نهر الأردن ووصف جثة الجندي المرمية قرب الجسر التي تشير إلى رائحة الهزيمة، ولكنها لا تخل ببسالة الشهداء وتضحياتهم.
ونوه عبيدالله إلى أن الرواية هي تميز شديدة واضحة التجديد قياسا إلى نهاية الستينيات. وهي من أوائل الروايات التي تمردت على الواقع عبر نقده وتعريته، مثلما تمردت على تقاليد النوع الروائي فكسرت انتظام الزمن وخرجت على العناصر التقليدية لتميل إلى نمط شفيف من الكثافة والاختزال، بحيث تغني اللقطة والصورة عن الحكاية الممتدة، أو عن السرد التفصيلي المتتابع.
وأشار المحاضر إلى أن النقاد والقراء ربطوا هذه الرواية القصيرة بهزيمة حزيران 1967م، وهي مرتبطة بها ارتباطا قويا، إذ كتبت بعيد الهزيمة، ونالت مناخات حزيران ومجريات الحرب والهزيمة اهتماماً جلياً من المؤلف، وبدت شديدة التأثير على الشخصية (عربي)، والفصول الثلاثة الأخيرة هي الفصول المركزة التي صورت فيها الرواية آثار الهزيمة، وتضمنت سرد زيارة (عربي) إلى الجسر ونهر الأردن كأنه يعاين الآثار المباشرة ويضع نفسه في قلبها. وهي رحلة حقيقية غير متخيلة قام بها تيسير السبول مع عدد من رفاقه بعيد انتهاء الحرب، ووفق شهادة صادق عبد الحق كان تيسير مشدودها متألماً يردد اللازمة الغنائية للقصيدة أو الأنشودة الوطنية التي اختصر منها عنوان روايته (أنت منذ اليوم لي يا وطني).
وأضاف عبيدالله أن السبول جزأ روايته تجزئة قصدية إلى تسعة فصول، يبرز انقسامها بالأرقام المتسلسلة، وكل فصل منها يتجزأ هو الآخر إلى وحدات فرعية قصيرة، وما من خط أو مسار يمكن للقارئ أو الكاتب متابعته وتطويره، وإنما هناك لوحات أو صور أو مزق وأشتات مختارة، يكتفي المؤلف منها باختيار ذراها الصياغية والتعبيرية الدالة، ويميل إلى التكثيف والاجتزاء والحذف، دون أن يتخلى في كل ذلك عن روح النقد والمساءلة والكشف عن العيوب والنقائص ووجوه الخلل، في المؤسسات الاجتماعية (الأسرة)، أو الدينية (الخطباء والوعاظ)، أو المؤسسات الثقافية (نقد الطبقة المثقفة)، أو المؤسسات السياسية (الأحزاب)، أو حتى الدولة (السلطة). فهي بهذا المعنى رواية ناقدة تتخذ موقفا صريحا من الواقع المتعفن الشبيه بصحن الفستق الذي عجز عربي عن العثور على حبة غير متعفنة فيه.
ثم تحدث المحاضر عن سمات هذه الرواية التي قال إنها على الرغم قصرها واقترابها من شكل (الرواية القصيرة)، فإنها بما فيها من كثافة وتركيز وحيوية، انطوت على سمات كثيرة جعلت منها بداية رائدة للرواية الجديدة، أو ما بعد الحداثية وفق بعض النقاد، وتمكنت بمنظورها النقدي الجارح من تخطي السمات التقليدية إلى سمات جديدة لم تظهر بوضوح قبلها في الكتابات الروائية العربية، ومن هذه السمات: "غنائية الرواية وشعريتها مضمونا وتعبيرا، تقديم رواية اللوحات والصور المجزأة غير التامة، المراوحة الحرة بين السرد والحوار والوصف بحيوية وكثافة.
وتوظيف الكوابيس والأحلام بطريقة جديدة تكشف عن سيكولوجيا الشخصية وجراحها ومكبوتاتها، حديث الرواية عن نفسها مما يدخل في تقنية (الميتا سرد)، التناص الانتقائي من خلال اللمحات التاريخية المرتبطة بدلائل القمع في التاريخ القديم، الجرأة في توظيف اللغة اليومية والمحكية، وجمل من الأغنيات والأناشيد وصور الثقافة العامة، بوصفها جزءا من السياق الثقافي المقصود بالنقد والمساءلة، تجريد الأماكن وعدم تسميتها تسمية مباشرة، والميل إلى التعامل الإيحائي مع المكان من دون كشفه كشفا صريحا مباشرا، لمحات السخرية من خلال المفارقات والتباينات بين المتحقق والمحكي عنه والمحلوم به.
ويذكر أن تيسير السبول
(15 يناير 1939 - 15 نوفمبر تشرين الثاني 1973)، هو شاعر وكاتب وروائي أردني ولد في مدينة الطفيلة جنوب الأردن.

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