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نقص التروية بالأطراف.. معاناة كبار السن تتفاقم في الشتاء

11/7/2024 2:45:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان- يأتي فصل الشتاء المنتظر للكثيرين؛ ولكن وسط هذه الأجواء، هناك من يعاني، مثل المرضى وكبار السن الذين يواجهون صعوبات بسبب نقص التروية الدموية، خصوصا مع تغيرات الطقس، وانخفاض درجات الحرارة.
ويعد نقص التروية الدموية من أبرز المشكلات الصحية التي تؤثر على هؤلاء، حيث يزداد خطر تفاقم الأعراض لديهم في هذا الفصل، مما يجعلهم بحاجة إلى رعاية خاصة واهتمام إضافي لضمان سلامتهم وراحتهم.
وعلى أبواب فصل الشتاء تتفاقم معاناة كبار السن، تحديدا في الأطراف، حيث يصبح البرد عدوا يضاعف من صعوبة حياتهم اليومية، ويزداد لمن لديهم أمراض مزمنة.
يوضح اختصاصي الطب العام الدكتور مخلص مزاهرة أن مشكلة نقص التروية الدموية في الأطراف تمثل تحديا صحيا واجتماعيا لكبار السن، حيث يتسبب ضعف تدفق الدم في جعل برودة الأطراف وألمها جزءا مؤلماً من حياتهم اليومية، مما يحد من ممارسة الأنشطة اليومية البسيطة.
وينبه الدكتور مزاهرة إلى أهمية توفير العناية الخاصة لكبار السن، من خلال اتباع طرق تدفئة مناسبة وتقديم النصائح الطبية اللازمة للتخفيف من حدة الألم، فدعم كبار السن في هذه الظروف يعزز من سلامتهم.
ويوضح أن كبار السن المصابين بنقص التروية يواجهون صعوبات متعددة، أبرزها شعور دائم بالبرودة في أطرافهم، مثل اليدين والقدمين، ويترافق ذلك مع ألم مستمر قد يتطور إلى مرحلة الالتهاب نتيجة ضعف الدورة الدموية.
يصف بعضهم هذا البرد بأنه يخترق عظامهم، وأن الألم يصبح صعب التحمل، حتى أنهم يفقدون أحيانا القدرة على الإحساس بأطرافهم بشكل طبيعي، مما يؤثر على حياتهم اليومية ويحد من قدرتهم على الحركة.
يشير مزاهرة إلى أن نقص التروية في الأطراف يزيد من الشعور بالبرد، حيث تكون الأوعية الدموية غير قادرة على إيصال الدم بكفاءة إلى الأنسجة، مما يجعل الأطراف أقل قدرة على الاحتفاظ بالحرارة. ويضيف أن كبار السن يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالجروح أو التقرحات نتيجة ضعف تدفق الدم إلى الجلد والعضلات.
ويتساءل الكثيرون عن كيفية التعامل مع هذه الحالة في فصل الشتاء. تقول خلود عبد الله: "والدتي تبلغ من العمر 65 عاما، وهي مصابة بمرض السكري. ولأنها تشعر بالبرد كثيرا في الشتاء، كانت تضع قدميها بالقرب من المدفأة، حتى اكتشفنا أنها تعاني من حروق من الدرجة الثانية تحت جواربها، من دون أن تشعر بأي ألم. والسبب في ذلك هو نقص التروية كما أوضح الطبيب".
في ذات الوقت، يؤكد رجائي عبدالرحمن أن والده الكبير في السن لا تنضبط لديه مستويات السكر، ومع قلة الحركة ومكوثه لساعات طويلة على الأريكة دون تحرك، زاد نقص التروية لديه، حيث تظهر فقاعات صغيرة على أصابع قدميه ويتغير لون الجلد، خصوصا في الأجواء الباردة. ويحاولون وإخوته جاهدين أن يبقى في مكان دافئ مع إجراء مساجات خفيفة تساعد في تدفق الدم، إلى جانب إقناعه بالحركة الدائمة. وهو الأمر الذي يتجدد في كل عام في فصل الشتاء.
يوضح مزاهرة، بأن التعامل مع نقص التروية في فصل الشتاء يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية حذرة. ويمكن اتباع عدة خطوات لتخفيف معاناة كبار السن، مثل الحفاظ على دفء الأطراف، حيث من المهم الحرص على ارتداء ملابس دافئة، بالإضافة إلى القفازات والجوارب السميكة التي تساهم في حماية الأطراف من البرد. كما يمكن استخدام الملابس الصوفية أو القطنية الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على الحرارة. وينصح أيضا بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي تساهم في تحسين الدورة الدموية. ويمكن للنشاطات البسيطة مثل المشي أو التمارين الخفيفة داخل المنزل أن تساهم في تعزيز تدفق الدم.
وينصح في حالة والدة خلود باستخدام الوسائل الحديثة للتدفئة، مثل اللجوء إلى الوسائد الحرارية أو حمامات الماء الدافئ لتدفئة الأطراف. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك تحت إشراف طبي لضمان تجنب أي حروق أو إصابات غير متوقعة.
وينصح دائما بالمتابعة الدورية مع الطبيب، إذ من الضروري مراقبة الحالة الصحية بانتظام، خاصة في فصل الشتاء. يمكن للطبيب تقديم استشارات مخصصة للحالة، بالإضافة إلى وصف أدوية تحسن الدورة الدموية وتقلل من آثار نقص التروية.
ويؤكد مزاهرة أن الغذاء السليم هو نصف العلاج، إذ يجب على كبار السن الحرص على تناول أطعمة تعزز صحة الأوعية الدموية، مثل الأطعمة الغنية بأوميجا 3 والخضراوات الورقية التي تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الأوعية الدموية من التلف.
من جانبه يؤكد اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، أن كبار السن ومرضى نقص التروية يحتاجون إلى رعاية مجتمعية وأسرية خاصة، إذ لا يمكن التغافل عن أهمية الدعم المجتمعي والأسري لهم. إذ يجب على أفراد الأسرة متابعة أحوالهم ومساعدتهم في توفير الظروف الملائمة لحمايتهم من برد الشتاء. كما يؤكد على أهمية تنظيم حملات توعوية للمجتمع حول كيفية العناية بهذه الفئة في الأجواء الباردة، وتقديم الدعم اللازم لهم.
ويشير إلى أن فصل الشتاء يمثل تحديا حقيقيا لكبار السن المصابين بنقص التروية في أطرافهم، خاصة مع تقدم العمر الذي يزيد من حدة الأعراض. ويظل السبيل الأفضل لحمايتهم هو الجمع بين الرعاية الصحية والنفسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الأسري والمجتمعي الذي يوفر لهم البيئة المناسبة؛ ليقضوا فصل الشتاء من دون مضاعفات صحية.

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