مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، منح شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الاكاديمية (JAAP) لتخصص بكالوريوس الهندسة المدنية، ومنح شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الاكاديمية (JAAP) لتخصص بكالوريوس دكتور صيدلة في العلوم والتكنولوجيا الأردنية.



ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات بكالوريوس اللغة التركية /الإنجليزية، واللغة الألمانية/ الإنجليزية، واللغة الفرنسية /الإنجليزية، واللغة الإسبانية /الانجليزية، واللغة الإيطالية /الإنجليزية، واللغة الروسية/الإنجليزية، واللغة الصينية/ الإنجليزية، واللغة الكورية/ الإنجليزية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في الجامعة الأردنية.



ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات بكالوريوس الهندسة المدنية في الجامعة الهاشمية، والكيمياء والفيزياء، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، وعلوم الأرض والبيئة التطبيقية، وهندسة العمارة، والتصميم الجرافيكي، وماجستير الكيمياء، والفيزياء، وجيولوجيا تطبيقية، وموارد المياه والبيئة، وعلوم المعلومات الجغرافية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة آل البيت.



ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات بكالوريوس التصميم الجرافيكي، وهندسة العمارة، والتصميم الداخلي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة الشرق الأوسط.



كما أقر تسكين المؤهلات بكالوريوس الصيدلة، والتربية الخاصة، في جامعة عمان العربية، والسمع والنطق، والهندسة الطبية، في جامعة عمان الأهلية، واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وآدابهما في جامعة البترا، والحقوق وفي جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع).

وأقر المجلس أيضا الاستمرار في منح كلية الأعمال، والصيدلة، والطب، في جامعة مؤتة، وكلية شهادة ضمان الجودة، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس هندسة الميكانيك، وهندسة صناعية، في جامعة الحسين التقنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس علم الحاسوب، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والشبكات والأمن السيبراني، وماجستير، علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة جدارا.



ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس الهندسة الصيدلانية الكيميائية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وماجستير الهندسة الصيدلانية والكيميائية، في الجامعة الألمانية الأردنية.



وأقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا حيوية وهندسة الجينات، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، والتصميم الداخلي، وماجستير تكنولوجيا حيوية وهندسة الجينات في جامعة فيلادلفيا، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط، وإدارة فنادق، وإدارة السياحة والضيافة، وعلوم الشريعة، وبكالوريوس دراسات إسلامية تطبيقية (خطابة وإمامة وتلاوة)، في كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.



ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط اللغة الانجليزية التطبيقية، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإدارة الأعمال الإلكترونية، في كلية الزرقاء التقنية,



وأقر المجلس الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية غرناطة، ومجلس أمناء كلية ثروت، والموافقة على تعيين الدكتور ماهر سليم عميداً لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية.