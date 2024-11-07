المياه تردم بئرين مخالفين في الزرقاء والرمثا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ردمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة بئرين مخالفتين في الزرقاء والرمثا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها صادرت المعدات المستخدمة في عمليات الحفر، وقامت بإعداد محاضر ضبط بالواقعة لإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت سلطة المياه أن حملاتها مستمرة بالتعاون مع الجهات الرسمية كافة، وبمساهمة المواطنين، لرصد وإزالة أية اعتداءات على الموارد المائية، داعية المواطنين في جميع المناطق إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة اعتداء على مصادر المياه.
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