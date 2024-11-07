المياه تردم بئرين مخالفين في الزرقاء والرمثا

ردمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع الجهات المختصة بئرين مخالفتين في الزرقاء والرمثا.



وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها صادرت المعدات المستخدمة في عمليات الحفر، وقامت بإعداد محاضر ضبط بالواقعة لإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت سلطة المياه أن حملاتها مستمرة بالتعاون مع الجهات الرسمية كافة، وبمساهمة المواطنين، لرصد وإزالة أية اعتداءات على الموارد المائية، داعية المواطنين في جميع المناطق إلى الإسراع بالإبلاغ عن أي شبهة اعتداء على مصادر المياه.