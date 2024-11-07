الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يقدم (١٦٠٠) طرد غذائي

قدمت قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، الخميس، طروداً غذائية ومساعدات للأسر المحتاجة.

وقال قائد قوة المستشفى: "بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تم توزيع 1600 طرد غذائي للمرة الثانية من خلال الجمعيات والهيئات الخيرية في مدينة خان يونس، حيث اشتملت على مواد أساسية مثل الأرز والطحين كمساعدة تخفف من حدة المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأهالي والأشقاء في قطاع غزة.



وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص واهتمام قيادة المستشفى على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع مما يساهم في تسهيل المهمة والواجب الإنساني للمستشفى، فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القطاع.



من جهتها ثمنت الهيئات والجمعيات الخيرية في القطاع الجهود والمساعي المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأهل في قطاع غزة وتعزيز صمودهم على أرضهم، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.