الملك يجدد لرئيس الوزراء السلوفيني دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

الملك يجدد لرئيس الوزراء السلوفيني دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة
التاريخ
11/7/2024 2:44:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، الخميس مع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب لتكثيف الاستجابة الإنسانية.
وجدد جلالته دعوته للاستجابة الإنسانية في غزة، لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطقها.
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