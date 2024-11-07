أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي نظيره الإيرلندي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، أمين عام وزارة الخارجية الإيرلندية جو هاكيت، في اجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في جميع المجالات.
كما بحث الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة ولبنان.
وبحث القطارنة وهاكيت ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يكفل تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدا أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً والتي تحظر أنشطتها.
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