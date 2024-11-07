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أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي نظيره الإيرلندي

11/7/2024 2:44:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ماجد القطارنة‬⁩، اليوم، أمين عام وزارة الخارجية الإيرلندية جو هاكيت، في اجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في جميع المجالات.

‏كما بحث الاجتماع الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى غزة ولبنان.

‏وبحث القطارنة وهاكيت ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يكفل تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدا أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً والتي تحظر أنشطتها.

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