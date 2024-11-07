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الأردن يدين الهجوم الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان

11/7/2024 2:44:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في منطقة صيدا جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الماليزيين المشاركين في قوات حفظ السلام.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701بالكامل، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو هاوية حرب إقليمية.
‏وأعرب السفير القضاة عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب ماليزيا الصديقة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. -(بترا)


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