الأردن يدين الهجوم الذي تعرضت له قوات اليونيفيل في لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمّان- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في منطقة صيدا جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود الماليزيين المشاركين في قوات حفظ السلام.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701بالكامل، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو هاوية حرب إقليمية.
وأعرب السفير القضاة عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب ماليزيا الصديقة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. -(بترا)
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