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الميداني الأردني جنوب غزة 4 يقدم 1600 طرد غذائي للأهل في خانيونس

11/7/2024 2:44:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان ضمن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، قدمت قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4، اليوم الخميس، طروداً غذائية ومساعدات للأسر المحتاجة.
وقال قائد قوة المستشفى: "بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تم توزيع (1600) طرد غذائي للمرة الثانية من خلال الجمعيات والهيئات الخيرية في مدينة خانيونس، حيث اشتملت على مواد أساسية مثل الأرز والطحين، كمساعدة تخفف من حدة المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأهالي والأشقاء".
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص واهتمام قيادة المستشفى على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع، مما يساهم في تسهيل المهمة والواجب الإنساني للمستشفى، فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القطاع.
من جهتها، ثمنت الهيئات والجمعيات الخيرية في القطاع الجهود والمساعي المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأهل في قطاع غزة وتعزيز صمودهم على أرضهم، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية. -(بترا )

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