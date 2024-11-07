الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور
التاريخ
11/7/2024 2:44:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا لقاء بقصر ويندسور، اليوم الخميس.
وتناول اللقاء علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع المملكتين، وسبل توطيدها في المجالات كافة.
وجرت لجلالة الملك لدى وصوله قصر ويندسور مراسم استقبال رسمية. -(بترا)
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