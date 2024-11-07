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أبو السعود: اتفاقية لتنفيذ شبكات مياه النسيم في محافظة جرش

11/7/2024 2:44:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، مذكرة تفاهم مع مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) كيم سويونج لتمويل إعداد التصاميم والتنفيذ لمشروع إعادة تأهيل وتحديث شبكات المياه في منطقة النسيم، في محافظة جرش بقيمة (10,5) مليون دولار ممولة كمنحة بنسبة (100 %) من الوكالة الكورية.
واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الأردن، بخاصة ما يعانيه الواقع المائي من صعوبات في ظل استمرار أزمة اللجوء خاصة في المناطق الشمالية داعيا لتركيز الدعم للدول ذات الشح المائي والمستضيفة للاجئين في هذه الظروف الاستثنائية التي أضحى الأردن من أكثر الدول في المنطقة والعالم تأثرا بشح المياه وتحدياتها، موضحا أن الأردن تبنى عدة خطط وبرامج لتحسين التزويد المائي في عدد من المناطق.
كما استعرض الجهود التي يبذلها قطاع المياه ونجاح تجربته بإدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها وكذلك التجربة الأردنية في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر جديد للأغراض الاقتصادية حيث يعد الأردن من أكثر الدول استخداما لهذه المياه بكفاءة عالية، إضافة لاستعراض متلازمة الطاقة والمياه والتي تعد من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن.
وأشار وزير المياه والري لتقدير الحكومة للدعم المتواصل من الجانب الكوري لقطاع المياه، بخاصة هذا المشروع الممول بنسبة 100 % من الوكالة الكورية كمنحة، ويهدف لرفع كفاءة التزويد المائي وتقليل الفاقد عبر التحول للتزويد بالانسياب الطبيعي وتنفيذ شبكات رئيسية وفرعية لخدمة مناطق المشيرفة، قفقفا، جبا، بليلا ، الحدادة وبناء نظام مائي حديث وإنشاء مناطق لقياس تدفق المياه (DMA) ونظام سكادا (SCADA).
وزاد المهندس أبو السعود أن هذه الاتفاقية تعد الثالثة مع الجانب الكوري بعد توقيع اتفاقيات فقوع والمصطبة بقيمة إجمالية قيمتها (30) مليون دولار ممولة كمنحة.
من ناحيته عبر مدير مكتب الوكالة الكورية كيم سيونونج عن تقدير كوريا الجنوبية للدور الأردني الإنساني الذي يقوده جلالة الملك والإجراءات الحكومية الأردنية بخاصة في قطاع المياه وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة، تجاه اللاجئين والجهود المبذولة مؤكدة على استمرار أوجه التعاون بين الجانبين للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة نقص المياه والتحديات المتزايدة التي تواجه الأردن في هذا المجال.
ويشمل المشروع إنشاء محطة ضخ واستبدال مضخات البويضة وإنشاء مضخة بوستر ومضخات توزيع ذات أحجام صغيرة وإنشاء خزان مياه بسعة 2000 م3 في أبو عياط وإنشاء خطوط ناقلة بأقطار 200-250 ملم بطول 7,8 كلم، وتأهيل شبكات المياه في المناطق المشار إليها بطول 79.5 كلم وإنشاء مناطق لقياس تدفق المياه DMA ومحابس وتركيب أجهزة قياس تدفق المياه ومحابس خافضة للضغط ومحابس عادية وتركيب نظام سكادا.

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