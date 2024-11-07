أبو السعود: اتفاقية لتنفيذ شبكات مياه النسيم في محافظة جرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع وزير
المياه والري رائد أبو السعود، مذكرة تفاهم مع مدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) كيم سويونج لتمويل إعداد التصاميم والتنفيذ لمشروع إعادة تأهيل وتحديث شبكات المياه في منطقة النسيم، في محافظة جرش بقيمة (10,5) مليون دولار ممولة كمنحة بنسبة (100 %) من الوكالة الكورية.
واستعرض الوزير حجم التحديات التي يواجهها الأردن، بخاصة ما يعانيه الواقع المائي من صعوبات في ظل استمرار أزمة اللجوء خاصة في المناطق الشمالية داعيا لتركيز الدعم للدول ذات الشح المائي والمستضيفة للاجئين في هذه الظروف الاستثنائية التي أضحى الأردن من أكثر الدول في المنطقة والعالم تأثرا بشح المياه وتحدياتها، موضحا أن الأردن تبنى عدة خطط وبرامج لتحسين التزويد المائي في عدد من المناطق.
كما استعرض الجهود التي يبذلها قطاع المياه ونجاح تجربته بإدارة المياه المتكاملة لمصادر المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها وكذلك التجربة الأردنية في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة كمصدر جديد للأغراض الاقتصادية حيث يعد الأردن من أكثر الدول استخداما لهذه المياه بكفاءة عالية، إضافة لاستعراض متلازمة الطاقة والمياه والتي تعد من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن.
وأشار وزير المياه والري لتقدير الحكومة للدعم المتواصل من الجانب الكوري لقطاع المياه، بخاصة هذا المشروع الممول بنسبة 100 % من الوكالة الكورية كمنحة، ويهدف لرفع كفاءة التزويد المائي وتقليل الفاقد عبر التحول للتزويد بالانسياب الطبيعي وتنفيذ شبكات رئيسية وفرعية لخدمة مناطق المشيرفة، قفقفا، جبا، بليلا ، الحدادة وبناء نظام مائي حديث وإنشاء مناطق لقياس تدفق المياه (DMA) ونظام سكادا (SCADA).
وزاد المهندس أبو السعود أن هذه الاتفاقية تعد الثالثة مع الجانب الكوري بعد توقيع اتفاقيات فقوع والمصطبة بقيمة إجمالية قيمتها (30) مليون دولار ممولة كمنحة.
من ناحيته عبر مدير مكتب الوكالة الكورية كيم سيونونج عن تقدير كوريا الجنوبية للدور الأردني الإنساني الذي يقوده جلالة الملك والإجراءات الحكومية الأردنية بخاصة في قطاع المياه وعمليات التطوير والبناء والجهود الإنسانية الفاعلة، تجاه اللاجئين والجهود المبذولة مؤكدة على استمرار أوجه التعاون بين الجانبين للمساهمة في إيجاد حلول لمشكلة نقص المياه والتحديات المتزايدة التي تواجه الأردن في هذا المجال.
ويشمل المشروع إنشاء محطة ضخ واستبدال مضخات البويضة وإنشاء مضخة بوستر ومضخات توزيع ذات أحجام صغيرة وإنشاء خزان مياه بسعة 2000 م3 في أبو عياط وإنشاء خطوط ناقلة بأقطار 200-250 ملم بطول 7,8 كلم، وتأهيل شبكات المياه في المناطق المشار إليها بطول 79.5 كلم وإنشاء مناطق لقياس تدفق المياه DMA ومحابس وتركيب أجهزة قياس تدفق المياه ومحابس خافضة للضغط ومحابس عادية وتركيب نظام سكادا.
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