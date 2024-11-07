الاحتلال يعتقل أكثر من 11600 فلسطيني بينهم فتاتان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.



وتوزعت علميات الاعتقال على محافظات الخليل، قلقيلية، رام الله، وطوباس، رافقها اعتداءات وتهديدات واسعة بحقّ وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.



يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألف و600 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس.



وتواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.