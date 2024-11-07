الاحتلال يعتقل أكثر من 11600 فلسطيني بينهم فتاتان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.
وتوزعت علميات الاعتقال على محافظات الخليل، قلقيلية، رام الله، وطوباس، رافقها اعتداءات وتهديدات واسعة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألف و600 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس.
وتواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.
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