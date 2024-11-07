Saturday, 09 November 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,469

11/7/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 43,469 والجرحى إلى 10.561، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ398 على غزة، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدا و214 جريحا خلال الـ48 ساعة الماضية.


وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

MENAFN07112024000072011014ID1108862902

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث