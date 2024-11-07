ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,469

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 43,469 والجرحى إلى 10.561، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ398 على غزة، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدا و214 جريحا خلال الـ48 ساعة الماضية.



وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.