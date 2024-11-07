ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,469

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 43,469 والجرحى إلى 10.561، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول 2023.
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ398 على غزة، أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدا و214 جريحا خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.
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