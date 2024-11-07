خامنئي: المقاومة مستمرة وستنتصر

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصار جبهة المقاومة وجبهة الحق"، على حد تعبيره.

وأضاف خامنئي أن الأمين العام الراحل لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، "وباقي شهداء المقاومة منحوا الإسلام وجبهة المقاومة العزة والقوة المضاعفة".



وأكد المرشد الإيراني أن حزب الله قوي ويواصل كفاحه، رغم أن البعض داخل لبنان وخارجه يظنون أنه ضعف، وهؤلاء واهمون ومخطئون، على حد قوله.



وشدد خامنئي على أن "العالم سيرى بوضوح كيف سيُهزم الكيان الصهيوني على يد حزب الله". وأوضح أنه قد لا تكون هناك شخصيات بارزة في حزب الله الآن، كالأمين العام الراحل حسن نصر الله، والقيادي البارز الراحل هاشم صفي الدين، "لكن الحزب موجود بمقاتليه وروحه القتالية والمعنوية".



وعلى الصعيد الفلسطيني، قال خامنئي إن "المقاومة الفلسطينية خاضت 9 مواجهات -منذ عام 2009- انتصرت فيها على الكيان الصهيوني، وهي تتفوق عليه اليوم أيضا".



وقبل أيام، توعد خامنئي كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل برد قاس إزاء ما فعلته الدولتان ضد طهران.



وأضاف أن "التحرك العام للأمة الإيرانية وسلطات البلاد لمواجهة الجهاز الإجرامي الذي يحكم النظام العالمي اليوم لن يفشل بالتأكيد".



وفجر 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم استمر 4 ساعات على إيران، التي أكدت أنها "تصدت بنجاح لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد"، بينما أدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود إيرانيين، وفق بيان لجيش طهران.



وجاء الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، في هجوم قالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وحسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.