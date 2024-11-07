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الجيش اللبناني: 3 شهداء وإصابة 7 بقصف إسرائيلي

11/7/2024 2:44:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بيروت- استشهد ثلاثة لبنانيين اليوم الخميس جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي – صيدا، على ما أفاد بيان للجيش اللبناني .
كما أصيب 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور. -(بترا)

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