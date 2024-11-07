الجيش اللبناني: 3 شهداء وإصابة 7 بقصف إسرائيلي

الجيش اللبناني: 3 شهداء وإصابة 7 بقصف إسرائيلي
التاريخ
11/7/2024 2:44:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بيروت- استشهد ثلاثة لبنانيين اليوم الخميس جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي – صيدا، على ما أفاد بيان للجيش اللبناني .
كما أصيب 3 عسكريين من عناصر الحاجز و4 من عناصر الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك أثناء مرور آليات تابعة للوحدة عند الحاجز المذكور. -(بترا)
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