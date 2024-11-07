بايدن يتعهد بـانتقال سلمي للسلطة مع ترامب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الانتخابات الرئاسية الأميركية كانت نزيهة وشفافة، مشددا على أنه سيعمل على انتقال سلمي للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال بايدن في أول كلمة له بعد الانتخابات: "تحدثت مع لتهنئته على نصره وأكدت توجيه الإدارة للعمل مع فريق ترامب لضمان انتقال سهل وسلمي للسلطة".

وأضاف: "الانتخابات كانت نزيهة ونظامها عادل وشفاف ويمكن الوثوق به".

وتابع: "وفيت بوعدي واحترمت الدستور وفي 20 يناير سيكون هناك انتقال للسلطة في الولايات المتحدة".

واعتبر أن "هاريس (المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس) تستحق الاحترام حيث قدمت كل جهدها ويجب عليها الفخر بحملتها الانتخابية".

وفيما يتعلق بفترة ولايته قال بايدن: "كانت فترة رئاستي تاريخية وسيشعر الأميركيون خلال السنوات العشر المقبلة بمفعول القوانين التي تم إقرارها والتي ستغير حياة الناس والمجتمعات".

واعتبر أنه يترك الحكم والولايات المتحدة "لديها أقوى اقتصاد في العالم وتتغير للأفضل".

وفيما يتعلق بخسارة الانتخابات، شدد بايدن على أنه: "حين نسقط ننهض بسرعة والهزيمة هي مجرد معركة يجب العودة بعدها مرة أخرى".